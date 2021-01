* Siguranta sporita in efectuarea depasirilor datorita cresterii puterii acesteia;

* Masina reactioneaza mult mai bine atunci cand apesi acceleratia, generand o placere mai mare de fiecare data cand o conduci;

* Consumul de carburant in regim de mers normal va simti o scadere.

Daca esti pasionat de masini si iti doresti sa cresti capacitatea lor si sa maresti forta acestora, interventia chiptuning este alegerea ideala! Chiptuningul nu afecteaza motorul masinii intr-un mod negativ, asta daca este facut de catre profesionisti. Echipa GxG Chiptuning se ocupa de aceste interventii de peste 10 ani, fiind profesionisti si oferind experiente notabil avantajoase! Masina ta nu numai ca va deveni mai puternica, ci si mult mai economica.Chiptuningul nu iti va afecta componentele masinii in vederea defectarii lor, iar emisiile de gaze vor ramane la acelasi nivel. Aceasta interventie asupra masinii are o serie de beneficii, printre care enumeram:GxG Chiptuning ofera performante masinii prin chiptuning ! Autovehiculul fiecarui client va fi analizat individual. Softul masinii care controleaza sistemul de injectie, clapeta de acceleratie sau turbina sunt modificate atent, pentru a obtine o crestere de putere de la 25 pana la 40% la motoarele turbo disel sau benzina. Motoarele pe benzina aspirat pot fi imbunatatite cu procente de la 8 pana la 12.Chiptuningul are mai multe variante pe care le poti obtine in functie de preferintele tale. Astfel, poti opta intre Stage 1,2 sau ECO Tuning. Prima varianta reprezinta cresterea de putere si cuplu de panal 30% si consumul ramane neshchimbat, a doua varianta este mai agresiva si necesita turbina hibrid, injectoarele marite si admisia de evacuare schimbate. In cazul variantei ECO Tuning, puterea creste cu un procent de pana la 25 si consumul scade considerabil.Principalul avantaj al acestei interventii efectuate asupra masinii este cresterea puterii totale a acestuia. Altfel spus, chiptuning-ul ofera mai multi cai putere masinii. Puterea acesteia nu inseamna doar o viteza mai rapid obtinuta, ci o siguranta mai mare in efectuarea depasirilor. Practic, masina reactioneaza mai bine si este mai stabila.Cu ajutorul echipei https://gxgtuning.ro/ poti obtine aceasta siguranta a masinii, fara sa iti faci griji in legatura cu performanta acesteia. Daca interventia de chiptuning nu este efectuata in mod corect, masina ta ar putea avea de suferit. Nu iti lasa masina decat pe mana profesionistilor!GxGtunning ofera performante masinii prin chiptuning si nu permite deteriorarea componentelor acesteia. Software-ul va fi imbunatatit, fara sa aduca alte daune motorului masinii. Pentru a te asigura ca totul este facut in mod corect, poti testa un soft efectuat special pentru masina pe care o deti. Softul pentru testare este gratuit.Detalii poti obtine la numarul de telefon: 0763998841.