Ghid de asigurare casco. Cum alegi o asigurare potrivita pentru masina, fara sa platesti o avere.

Care este diferenta intre asigurarea obligatorie RCA si asigurarea facultativa CASCO

Asigurarea RCA obligatorie, impusa de legislatia care reglementeaza dreptul la circulatie pe drumurile publice, te ajuta in cazul in care esti cel care provoaca un accident; cu ajutorul ei, daunele suferite de partea prejudiciata vor fi acoperite iar din punct de vedere financiar tu esti protejat complet.

Pe de alta parte, polita de asigurare CASCO acopera prejudiciile masinii tale, chiar daca te faci vinovat de accident. Asa ca daca faci eforturi financiare considerabile pentru achizitia unei masini mai scumpe, atunci o asigurare CASCO nu este doar utila, ci absolut necesara pentru a evita cheltuieli considerabile chiar si pentru evenimente aparent mici; este cea care nu iti va destabiliza bugetul familiei nici daca ai avariat masina chiar si pana la stadiul de “epava”.

Cum alegi asigurarea CASCO potrivita pentru masina ta

La o simpla cautare pe Google vei observa ca exista o multime de oferte CASCO, extrem de atractive care iti promit cel mai mic pret la cele mai mari avantaje. Totusi, fiind vorba despre o asigurare cu implicatii financiare consistente, noi iti recomandam sa te documentezi serios inainte de a-ti asigura masina. De unde poti incepe?

1. Evalueaza masina si nevoile tale

Pentru a evalua ce ai nevoie este important sa stii si ce poti avea. Iata asadar, ce acopera de obicei o asigurare CASCO:

Diverse avarii printre care: zgarieturi (DA in parcare, fie ca ai gasit-o zgariata sau nu ai vazut tomberonul de gunoi ), lovituri, caderi in apa / sant / prapastie, etc, caderea unor corpuri straine pe masina cum ar fi crengile copacilor.

Acte de vandalism, chiar daca cei care ti-au lovit, incendiat masina cu rea vointa nu pot fi identificati

Fenomene naturale precum grindina, inundatie, avalansa, alunecari de teren, etc.

Si nu in ultimul rand furtul sau tentative de furt. In acest caz este inclus si furtul unor componente ale masinii.

! Companiile de asigurare pun la dispozitie si alte optiuni precum: inlocuirea cheilor pierdute, full casco care acopera si evenimentele produse in afara tarii, asigurarea jantelor sau anvelopelor si poate ce este mai interesant, iti ofera masina la schimb pentru perioada in care masina ta este in reparatii.

Stiind care sunt riscurile acoperite de o asigurare CASCO important este sa iti evaluezi masina, sa te evaluezi pe tine si calitatile tale in ale sofatului si apoi riscurile cele mai probabile.

Daca de exemplu locuiesti la casa si ai garaj, riscul de furt este mic, iar daca ai o masina de lux si o conduci pe drumurile din Romania, atunci o asigurare ce acopera pana si jantele masinii tale te va ajuta. In acelasi timp, daca ai o singura masina, iar familia ta depinde de ea, atunci e bine sa stii ca in caz de accident vei avea o masina la schimb, dar daca ai o masina de serviciu sau exista o a doua masina in familie sau chiar varianta imprumutului, atunci plata pentru masina la schimb nu merita.

Ceea ce incercam noi sa iti transmitem este sa incerci sa evaluezi foarte bine situatia inainte de achizitie pentru ca multe oferte de CASCO sunt frumos impachetate, dar nu vei avea nevoie de toate optiunile. Asadar, solicita toate variantele de acoperire si lasa-ti putin timp sa te gandesti inainte de achizitie. Nu te simti niciodata presat de agentul de asigurare care te oferteaza. Pune intrebari si alege asumat si cu increderea banului cheltuit cu folos.

2. Verifica preturile si modalitatile de plata

Verificarea preturilor este simpla si functioneaza pe un principiu asemanator cu cel al asigurarilor obligatorii. Acceseaza calculatorul CASCO online, introdu datele personale, datele masinii si ataseaza talonul, selecteaza companiile pe care le doresti si solicita oferta CASCO. Ulterior vei fi contactat cu ofertele disponibile.

Important de stiut este si faptul ca asigurarile CASCO au o particularitate ce poate influenta substantial pretul final si anume FRANSIZA.

Ce este FRANSIZA?

Reprezinta o suma de bani pe care o platesti in momentul in care deschizi un dosar de dauna pentru masina asigurata. Daca de exemplu, ai o asigurare CASCO cu fransiza de 100 de euro pe eveniment, asta inseamna ca vei plati 100 de euro ori de cate ori deschizi un dosar de dauna in perioada asigurata.

Intotdeauna, ofertele de asigurare CASCO vor fi mai mici, mai avantajoase financiar daca optezi pentru fransiza. Si un alt aspect de mentionat aici este ca fiecare dosar de dauna deschis iti va creste prima de asigurare ulterioara.

Bine de stiut! Un mare avantaj in achitia unei asigurari CASCO este ca plata se poate face esalonat. Daca nu ai posibilitatea de platit intr-o singura transa poti opta chiar si pentru plata lunara.

3. Alege Asiguratorul si nu pretul

Cu siguranta in procesul de ofertare vei observa ca Asiguratorul X iti ofera mai multe beneficii decat Asiguratorul Y. Important este sa nu te lasi pris in mirajul preturilor mici cu oferte multiple, intrucat cu adevarat important este sa analizezi istoricul si bonitatea Asiguratorului.

Motivul pentru care iti inchei CASCO este sa scapi de cheltuieli imprevizibile, dar si sa ai parte de asistenta fara batai de cap, fix cand ai mai mare nevoie. Verifica in acest sens cate daune are finalizate cu succes de Asiguratorul pe care il vizezi dar si serviciile de asistenta telefonica si suport disponibile pe intervale orare.

Privind asigurarea CASCO ca o imagine de ansamblu, putem spune ca este buna la casa omului indiferent de cat de noua, veche de lux sau comuna este masina, dar achizitia trebuie studiata bine si aleasa in functie de nevoie, posibilitati financiare si riscuri probabile.

