Descopera marca de anvelope Nexen! Cumpara anvelope Nexen de pe janta.ro

Modelele Nexen sunt echipare originala pentru o serie de masini si dimensiuni fapt ce garanteaza profesionalismul ridicata a acestui producator. Calitatea produselor Nexen este recunoscuta de marci precum Volkswagen al carui nou model Golf 8 are echipare din fabrica cu modelul N'Blue S pe dimensiunea de anvelope 205/55R16, de asemeana aceasta dimensiune este disponibila si pentru Seat Leon. Noul model T-Roc pleaca din fabrica echipat cu modelul Nexen N'Blue HD Plus pentru dimensiunea 215/60R16, modelul CADDY de la acelasi producator, are echipare originala modelul N'Blue Premium cu dimensiunile 195/65R15.Alti mari producatori aleg sa isi echipeze masinile din fabrica cu modelele brandului Nexen si aici amintim cateva modele cunoscute precum Skoda Octavia echipat cu N'Blue HD Plus pentru dimensiunea 205/55R16, Skoda Fabia are modelul N'Blue HD Plus pentru dimensiunea 215/45R16, Skoda Kodiaq are prima echipare modelul N'Fera RU1 cu dimensiunea 215/65R17, noul Skoda Superb cu N'Blue HD PLus cu dumensiunea 215/60R15, Dacia Lodgy si Dokker cu dimensiunea anvelopelor 185/65R15. Dar si multe alte modele apartinand producatorilor precum KIA, Hyundai, Renault si alti mari producatori de masini.Modelul de vara N'BLue HD Plus este o anvelopa recomandata soferilor care doresc sa obtina cele mai bune performante indiferent daca circula pe carosabil ud sau uscat, pastrand de asemena un echilibru intre confort si costurile de exploatare.Datorita noilor tehnologii folosite pentru fabricarea acestui model de anvelopa se asigura o stabilitate excelenta a masinii pe timp de ploaia, dar si in timpul virajelor. Acest fapt este datorat canelurilor laterale inclinate care contribuie la cresterea rigiditatii benzii de rulare. Reducea rezistentei la inaintare ajuta la scaderea consumului de combustibil si o rezistenta sporita la uzura. Cu ajutorul canelurilor longitudinale dispuse pe toata circumferinta anvelopei, se asigura reducerea aparitiei acvaplanarii.Modelul N'Blue HD plus are o gama variata de dimensiuni cu jante de la 13'' pana la 17''.Acest model este folosit ca echipare originala din fabrica pentru o gama variata de modele de autovehicole.N'Fera Sport este o anvelopa performanta de vara care este destinata in special automobilelor premium care au nevoie de o buna aderenta indiferent daca se ruleaza pe carosabil uscat sau umed. Anvelopa Nexen este construita pentru a asigura o evacuare eficienta a apei pe timp de ploaie, precum si cresterea stabilitatii la viraje dar si la franare. Profilul exterior al anvelopei a fost conceput pentru a oferi o tractiune mai buna, in timp ce banda centrala mai rigida dispusa pe toata circumferinta anvelopei ajuta la stabilitate sportita atunci cand conduceti in linie dreapta.Modelul N'fera Sport vine cu dimensiuni cuprinse intre 17'' si 20'' si cu o latime maxima de 275 mm.Modelul Roadian CT8 este o anvelopa de vara special conceputa pentru autovehicole comerciale usoare care au nevoie de un raport calitate pret echilibrat. Folosind tehnologii moderne de fabricare, modelul CT8 are un profil patrat distribuit pe intreaga circumferinta a anvelopei. Datorita canelurilor longitudinale bine proportionate se asigura o aderenta optima pe timp de ploaie sau atunci cand carosabilul este acoperit de apa. De asemenea se asigura o buna eliminare a apei si reducerea aparitiei fenomenului de acvaplanare. Blocurile laterale mari, construite din compusi mai putini elastici ajuta la preluarea sarcinilor mai mari si cresterea tractiunii fiind ideale pentru transportul sigur al marfurilor.Nexen Roadian CT8 este utilizat ca echipare originala de fabrica pentru modele precum Fiat Ducato, Iveco Daily si Hyundai Starex. Dimensiunile sunt cuprinse intre 13'' si 16''.