De unde cumperi rapid, în siguranță și la un preț corect o mașină second hand?

Vrei să cumperi o mașină second hand și cauți o platformă care să îți ofere acces la o gamă variată de automobile, vândute direct de proprietari? DirektCar.ro este un site ușor de utilizat, ce pune la dispoziție un sistem automatizat și securizat pentru vânzători (proprietari de mașini) din toată țara și potențiali clienți. Tot ce trebuie să faci este să îți creezi un cont de utilizator, să cauți pe site mașina de care ești interesat și să depui oferte pentru automobilul dorit. Ai posibilitatea de a viziona mașina și chiar de a face un test-drive înainte de a depune un bid și ai avantajul de a finaliza rapid și în siguranță tranzacția. Află mai departe ce pași trebuie parcurși pentru a cumpăra o mașină de pe DirektCar.ro și care sunt toate avantajele de care te poți bucura folosind această platformă!

Intră pe DirektCar.ro - vei găsi o varietate de mașini second hand de vânzare

Pe platforma DirektCar.ro vei descoperi mașini second hand adaptate tuturor preferințelor și bugetelor, vândute direct de proprietari din toată țara. Fiecare anunț este însoțit de imagini de calitate (realizate pe baza unui ghid pus la dispoziție de DirektCar) și de descrieri detaliate, cum ar fi numărul de kilometri indicați, valabilitatea ITP, prima înmatriculare, capacitatea cilindrică, informații despre dotări sau siguranță. Poți vedea cât timp mai ai la dispoziție pentru a face o ofertă, care este oferta curentă, câte oferte au fost depuse și care este prețul de pornire, stabilit de casa de licitații (acesta nu este însă prețul de vânzare al automobilului). De asemenea, mașina poate avea un preț rezervat, adică un preț minim sub care vânzătorul nu este obligat să o vândă, care nu va fi făcut public. Dacă acest preț rezervat va fi atins sau depășit la închiderea perioadei de ofertare, mașina va fi vândută la prețul obținut, iar dacă valoarea ofertei nu atinge prețul rezervat, proprietarul mașinii va decide în două zile dacă acceptă sau nu acea ofertă. În schimb, mașinile de vânzare fără un preț rezervat se vor vinde la valoarea ofertei celei mai mari. Caută și tu automobilul potrivit nevoilor tale în selecția de mașini second hand disponibile pe DirektCar.ro!

Cum cumperi o mașină de pe DirektCar.ro? 5 pași simpli pentru cumpărători

Dacă te-ai hotărât să cumperi o mașină de pe DirektCar.ro, iată ce pași trebuie să parcurgi:

1. Creezi un cont de utilizator, cu adresă de mail și număr de telefon.

2. După validarea acestor date, cauți în secțiunea Licitații auto mașina/mașinile care te interesează în funcție de marcă, model și județ. Pentru fiecare anunț sunt specificate datele de vizionare, respectiv un loc, o zi și o oră la care proprietarul mașinii se va întâlni cu toți cei interesați de automobilul său. Este o bună ocazie să pui întrebări suplimentare despre mașină și să faci un test-drive la fața locului.

3. După ce ai văzut și testat mașina, poți începe să plasezi oferte pe DirektCar, în mod crescător, până în ziua și ora de închidere specificate pe site. Perioada de ofertare se prelungește cu două minute dacă cineva plasează un bid în ultimele două minute înainte de ora afișată de închidere. Este important de reținut faptul că nu îți poți retrage oferta, aceasta fiind definitivă.

4. Dacă oferta ta este câștigătoare și acceptată de vânzător, vei primi un mail pe adresa cu care te-ai înregistrat pe site, apoi vei achita taxa de licitație - 1% la valoarea oferită și acceptată de către vânzător. Ulterior, vei primi un „Atestat de câștigător al licitației”, care cuprinde condițiile vânzării și datele de contact ale proprietarului mașinii.

5. Contactezi vânzătorul, cu care vei realiza tranzacția finală.

Află toate avantajele pe care le oferă platforma de licitații auto online DirektCar

Ai parte de numeroase beneficii atunci când alegi să cumperi un auto second hand de pe DirektCar.ro:

Transparență și control. Fiecare mașină este însoțită de imagini de calitate și informații complete. Totodată, proprietarii îți oferă ocazia de a viziona automobilul de care ești interesat și chiar de a face un test-drive, astfel că, înainte de a depune o ofertă, ai la dispoziție toate datele necesare despre mașina respectivă.

Interfață accesibilă. Platforma DirektCar este ușor de utilizat și navigat de pe orice dispozitiv.

Mașini direct de la proprietar. Vei achiziționa mașina direct de la proprietarul său - tranzacția finală are loc între cumpărător și vânzător.

Tranzacții rapide. Timpul de ofertare pentru fiecare mașină este de șapte zile. În doar o săptămână îți poți achiziționa automobilul dorit.

Prețuri corecte. Prețul se formează în raport cu cererea: în funcție de numărul de persoane care depun oferte și de valoarea bid-urilor, se conturează prețul final.

Iată cât de repede și ușor îți poți cumpăra o mașină second hand direct proprietar! Îți faci un cont de utilizator pe DirektCar.ro, verifici lista de automobile din secțiunea Licitații auto și identifici modelul care te interesează. Mergi la vizionarea mașinii, afli toate informațiile de care ai nevoie și poți face și un test-drive înainte de a începe să depui o ofertă. Urmărești numărul de oferte depuse și timpul rămas până la închiderea perioadei de ofertare. Dacă oferta ta este câștigătoare, achiți către casa de licitații o taxă de 1% la valoarea oferită și acceptată de către vânzător, apoi închei tranzacția finală direct cu vânzătorul. Ai parte de un proces rapid, simplu și sigur prin care îți poți cumpăra o mașină. Descoperă și tu selecția de mașini de vânzare de pe DirektCar.ro!

