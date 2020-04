Bazat pe conceptul Dacia Spring Electric, care a fost dezvaluit in luna martie, primul model electric al constructorului de la Mioveni se vrea a fi "o noua revolutie" pe piata auto.Pretul de pornire n-a fost confirmat, dar va trebui sa fie sub 17.445 de lire sterline (aproximativ 19.700 de euro), atat cat costa Skoda Citigo e-IV, scrie Auto Express."Are ingrediente Dacia, ceea ce inseamna ca va satisface clientii, dar va fi si viabil din punct de vedere economic", a spus Mihai Bordeanu, responsabil cu marketingul global la Dacia, pentru sursa citata."Scopul nostru este de a oferi cel mai bun raport intre pret si calitate si vom face asta cu fiecare model pe care il vom lansa", a adaugat oficialul Dacia.Denumit "Spring", primul model 100% electric de la Dacia va avea 5 usi si patru locuri.Autonomia va fi in jurul a 200 de kilometri, iar Dacia considera ca aceasta va fi suficienta pentru "o plimbare fara stres prin oras si suburbii".Prezentarea ar fi trebuit sa aiba loc la Salonul Auto de la Geneva, insa cum acest eveniment a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, Dacia a oferit informatiile si fotografiile prin intermediul unui comunicat de presa.Cu aspectul unui SUV de dimensiuni mici, Dacia Spring va oferi blocuri optice 100% LED, iar in partea frontala luminile de zi vor fi pozitionate deasupra farurilor!Modelul va fi disponibil din 2021 si va avea o lungime de 3,73 metri.I.G. ...citeste mai departe despre " Dacia lanseaza cea mai ieftina masina electrica: Cat ar putea sa coste " pe Ziare.com