Cum știi că turbina mașinii tale poate avea o problemă tehnică?

Aceasta are ca scop creșterea puterii motorului și reducerea cantității de combustibil de care mașina are nevoie, printr-un proces de utilizare energiei produse de gazele emise, prin recircularea acestora. Dacă turbina este avariată, pot apărea ulterior o mulțime de alte probleme tehnice la motor.De aceea, este indicat să identifici din timp faptul că turbina (sau turbosuflanta, cum mai este denumită) poate avea unele probleme, ce necesită o evaluare punctuală și o abordare corectă în atelierul auto.Atunci când o turbină se defectează, este esențial să știi ce “semnale de alarmă” îți transmite motorul, astfel încât să mergi din timp cu mașina la un service auto specializat, pentru rezolvarea unei astfel de probleme:Martori de bord aprinși, asociați unor probleme apărute la nivelul motorului, ce ar putea avea o legătură directă cu defectarea turbosuflantei: presiunea scăzută, prezența uleiului pe furtunul de la turbo, supraîncălzirea turbinei.Presupunând că ai o mașină ce nu dispune de martori în bord, pregătiți să se aprindă atunci când turbina întâmpină unele probleme, iată ce alte simptome mai pot indica acest lucru:Puterea diminuată a motorului - mașina poate scoate fum gros și excesiv pe evacuare, fapt cunoscut ca fiind un semnal de alarmă ce poate fi asociat unui EGR defect;Sunete neobișnuite la accelerare - dacă auzi un zgomot ca un șuierat, de fiecare dacă apeși pedala de accelerație, acest lucru poate avea legătură cu unele probleme la turbină. De asemenea, astfel de sunete pot fi determinate și de avarierea intercooler-ului.Consum crescut de ulei și combustibil - daca semnalele luminoase din bord indică o creștere nefirească a nivelurilor de ulei și combustibil necesare pentru funcționarea mașinii, acest lucru poate avea legătură cu o posibilă defectare a turbosuflantei.Turbina este un agregat de sub capota mașinii tale ce poate suferi avarii, ca urmare a unor cauze precum:Subturarea motorului - obicei nefast pentru durata de viață a motorului tău, în urma căruia rezultă calamina, ce poate bloca sistemul de rotație al turbinei.Alegerea unui ulei de slabă calitate - funcționarea turbinei implică prezenta forțelor de frecare, de aceea, o lubrifiere optimă cu un ulei corect este recomandat pentru realizarea corectă a întregului proces. În caz contrar, lubrifierea defectuoasă poate avaria în timp elementele turbinei.Prezența corpurilor străine în sistemul turbinei - aceste elemente pot avea chiar și dimensiuni foarte reduse, ce pot avaria părți ale acestui agregat, din cauza vitezei foarte mari la care funcționează. Repararea de turbine in Bucuresti este recomandată doar la ateliere auto specializate pe astfel de probleme tehnice, așa cum este Robnec.Dacă sesizezi anumite semnale nefirești pe care ți le transmite motorul și consideri că sunt asociate unei defectări la nivelul turbinei, vino cu mașina în locul în care se pot efectua:Cu o experiență de peste două decenii în remedierea problemelor apărute la turbine, Robnec oferă servicii specializate complete pentru acest agregat vital din structura motorului: diagnosticare, recondiționare, reparație și echilibrare computerizată.