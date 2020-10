Cum a schimbat tehnologia industria auto

Automobile electrice

Autovehicule autonome

Multe caracteristici ale automobilelor fabricate in ultimii ani sunt de nerecunoscut la produsele originale. Masinile moderne pot face mai mult decat sa transporte oamenii dintr-un punct in altul, la fel cum telefoanele inteligente au mai multe intrebuintari decat efectuarea unui apel.Asadar, tehnologia a adus numeroase imbunatatiri industriei auto.Odata cu cresterea veniturilor per capita la nivel mondial si scaderea costurilor automobilelor, a existat o crestere puternica a cererii pentru masini. Se observa insa si o crestere a nivelului de emisii de dioxid de carbon provenite din transport, care reprezinta aproape 30% din totalul de emisii de CO2 la nivelul Uniunii Europene (UE). Dintre acestea, 72% provin din transportul rutier. UE a fixat un indraznet obiectiv de reducere a emisiilor de CO2 din transport de 60% pana in 2050.Potrivit unui raport prezentat de Parlamentul European, pentru a obtine acest lucru, exista doua modalitati: eficientizarea automobilelor sau schimbarea combustibilului. Majoritatea masinilor din Europa folosesc benzina sau motorina, insa autovehiculele electrice castiga teren.La nivel mondial, clasamentul companiilor auto care produc vehicule electrice este condus de Tesla . De la inceputul anului si pana la finalul verii, Tesla a vandut peste 200.000 de vehicule Model 3, acesta devenind astfel cel mai popular autoturism electric din lume, informeaza site-ul thedriven.io.Folosirea masinilor electrice inseamna si costuri mai mici de transport cu pana la o treime fata de vehiculele cu combustibil. Cu toate ca masinile electrice sunt mai prietenoase cu mediul inconjurator, este important de stiut ca productia acestora este mai putin ecologica decat cea a modelelor cu motor cu combustie interna. Totodata, este de asteptat ca, in viitor, cota de electricitate provenita din surse regenerabile sa creasca, drept urmare, punand in balanta emisiile generate de productie si cele din timpul utilizarii, automobilele electrice vor fi mai putin daunatoare pentru mediu.Sistemul de condus autonom va schimba complet fata industriei auto. Deja mari companii au implementat acest sistem, in care rolul la volan al unei persoane se diminueaza semnificativ. Masinile robotizate, capabile sa functioneze fara sofer, reprezinta viitorul in industrie. Costurile pentru realizarea unui model total independent sunt ridicate si sunt voci in domeniul auto care considera ca nu este functional. In prezent, la majoritatea masinilor moderne a fost implementat sistemul cruise control. Activand aceasta functie, un sofer poate alege o viteza pe care sa o mentina constanta, fara sa tina pedala de acceleratie apasata. Cruise control este ideal pentru drumurile in care nu exista curbe sau decalaje in privinta limitarilor de viteze, cum ar fi autostrazile.O alta caracteristica implementata la unele autovehicule este parcarea autonoma. Cu un astfel de sistem, soferul nu trebuie sa se mai chinuie sa gaseasca unghiul potrivit pentru a face o parcare laterala, de pilda. Masina, care utilizeaza senzori specifici pentru a detecta spatiul disponibil si pentru a calcula traiectoria de parcare, va face acest lucru singura.