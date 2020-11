Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a te incadra la "Prima masina"

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a accesa un astfel de imprumut.Asa ca iata mai jos conditiile pe care trebuie sa le indeplinesti daca vrei sa accesezi un astfel de credit:(1) varsta de peste 18 ani la data solicitarii finantarii si dovada ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu;(2) faci dovada printr-o declaratie (in forma autentica notariala) pe propria raspundere ca nu ai mai detinut in proprietate un autoturism - bun nou in cadrul Programului;(3) te obligi sa nu instrainezi, fara acordul finantatorului, autoturismul nou achizitionat in cadrul Programului pe toata durata de valabilitate a garantiei; in anumite cazuri si conditii prevazute in Normele de aplicare ale OUG nr.66/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi aprobata instrainarea autoturismului, preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra auoturismului sau novarea obiectului garantiei, dupa caz;(4) te obligi sa constitui garantiile necesare, atat in favoarea MFP cat si cele catre finantator;(5) te obligi sa asiguri autoturismul nou achizitionat din finantarea garantata printr-o polita de asigurare de tip CASCO pentru Prima Masina; beneficiarul accepta cesionarea drepturilor derivand din polita de asigurare in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare, pe toata durata finantarii garantate. In cazul in care nu respecti obligatia de asigurare a autoturismului, finantatorul are dreptul de a proceda la incheierea politei de asigurare pe cheltuiala proprie si sa recupereze cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevazuta de lege, inclusiv prin includerea acestora in ratele de credit lunare;(6) la data solicitarii creditului garantat trebuie sa nu inregistrezi obligatii de plata restante la bugetul general consolidat/ nu inregistrezi restante la plata altor credite bancare;(7) indeplinesti conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;La toate acestea, se adauga si cerintele din materialul anterior! CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Ce sa alegi: Constructia unei case sau achizitionarea ei la ch ...citeste mai departe despre " Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a te incadra la "Prima masina" " pe Ziare.com