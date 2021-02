Ce spun analistii financiari despre maririle de pret pentru polita RCA?

Cei care au nevoie de o asigurare RCA in perioada urmatoare, vor descoperi cu siguranta unele modificari de pret. Asigurarile se scumpesc din cauza modificarilor aduse pietei de asigurari in general, iar soferii vor ajunge sa plateasca mai mult pentru politele care au fost facute pe o perioada mai scurta de un an.Spre exemplu, conducatorii auto care platesc pentru asigurari pe 6 luni, in cazul masinilor cu motor de 1.9, pot obtine o asigurare pentru 400 de lei la un asigurator mare din tara. Se pare ca acest pret va creste putin inca de la inceputul acestui an.In Romania, cele mai importante companii de asigurari iau undeva la 70% din numarul total de asigurari. Estimativ, sunt in jur de 6 milioane de contracte incheiate. Conform estimarilor pe care specialistii le au in acest sens, se va face o majorare cu maxim 50 de lei pentru o polita, mai exact cu aproximativ 10% din valoarea anterioara.Aceasta veste este una proasta pentru soferi. Unii nu mai inteleg termenul de RCA ieftin si considera ca nu vor mai gasi un RCA la un pret rezonabil. In realitate insa, este recomandat sa fie ales nu cel mai mic pret, ci cel mai bun raport calitate pret, astfel incat polita sa poata fi folosita cu succes atunci cand este nevoie.Daca preturile pentru polita RCA cresc, lucrul acesta va trebui sa se vada in eficientizarea activitatii, de la momentul platii si pana la un eventual accident. Conform analistilor, din momentul in care majorarile se vor vedea si intr-un calculator RCA timpii in care firmele asiguratoare reactioneaza la cereri trebuie sa fie diminuati.Este important de mentionat si faptul ca cei mai importante companii de asigurari din tara, ajungeau in unele situatii sa plateasca mai mult pentru reparatii decat incasau de la clientul care genera accidentul si acesta este motivul pentru care preturile au crescut. Scopul pe termen lung este de a diminua numarul de accidente si implicit, nevoia unor despagubiri uriase.Deoarece majoritatea asigurarilor RCA sunt incheiate pe jumatate de an, vor beneficia de reduceri si de preturi mai mici, clientii care aleg sa faca asigurarea pe un an. Astfel, se doreste ca politele incheiate sa fie pe o perioada cat mai lunga si sa se elimine acest comportament bizar al cumparatorilor, care aleg politele pe termen scurt.Toate aceste modificari vor incepe sa fie vizibile de la inceputul anului, insa nu exista inca o data anuntata oficial, de la care clientii sa se astepte la majorari.