Ce presupune un transport ADR de marfa periculoasa? Raspunsul autoritatilor

O firma profesionista va va putea ajuta cu un astfel de transport ADR (unde ADR reprezinta o prescurtare de la Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route), insa exista cateva aspecte care trebuie lamurite anterior.In primul rand, iata ce intelege Autoritatea Rutiera Romana prin "marfuri periculoase", care pot fi expediate doar in cadrul unui transport ADR: substante si obiecte explozive; gaze (inflamabile, toxice, neinflamabile si netoxice); lichide inflamabile; substante solide inflamabile, autoreactive, desensibilizate sau care polimerizeaza; substante predispuse la aprindere spontana; substante oxidante; peroxizi organici; substante toxice; substante infectioase; materiale radioactive; substante corozive; alte materiale periculoase.In general, sub titulatura de ADR intra orice substante si obiecte care, prin natura lor fizico-chimica, pot produce daune importante persoanelor si mediului inconjurator.Conform normelor Acordului European mentionat anterior, un transport ADR nu se poate realiza decat la bordul unui autovehicul dotat in mod obligatoriu cu echipamente de protectie.Acestea vor avea semne distincte de identificare (placi reflectorizante de culoare portocalie) si vor fi dotate cu stingatoare de incendiu si triunghiuri de avarie, iar conducatorul auto va avea asupra lui trusa ADR. Aceasta include: vesta reflectorizanta fluorescenta, ochelari, manusi, sort, cizme de protectie, masca de gaze, filtru de protectie, casca de protectie si lanterna portabila.Conform Autoritatii Rutiere Romane, expeditorul, adica persoana sau compania care preda marfurile periculoase catre transportul ADR, este responsabil cu clasificarea, ambalarea si marcarea acestora, precum si cu intocmirea documentului de transport.Ambalarea se face in functie de gradul de periculozitate pe care substantele respective il prezinta, de la substante putin periculoase (grupa de ambalare III) la substante foarte periculoase (grupa de ambalare I). Pentru a fi omologat, ambalajul respectiv trebuie sa fi fost incercat (la cadere, stivuire si presiune). Ambalajele pentru lichide si so