Care sunt avantajele achizitionarii de bunuri recuperate prin leasing financiar?

Potrivit firmelor care ofera astfel de finantari, majoritatea clientilor opteaza pentru autoturisme, datorita avantajelor referitoare la costurile reduse de achizitie.Companiile de leasing financiar din Romania pun la dispozitie oferte transparente in ceea ce priveste starea bunurilor recuperate si le ofera clientilor toate detaliile de care au nevoie pentru a-i indruma sa ia cea mai buna decizie.Leasingul financiar este o forma de finantare bazata pe un sistem de plati succesive (rate lunare), care sunt platite pentru utilizarea bunului solicitat pe o perioada determinata.Printr-un astfel de contract, companiile si persoanele fizice au posibilitatea de a achizitiona autoturisme second-hand, in stare foarte buna, la preturi scazute. Avand in vedere ca este vorba despre masini rulate, clientul va primi toate informatiile referitoare la istoricul de service sau rulajul masinii.6 motive pentru a alege leasingul financiar pentru bunuri recuperateAtunci cand vorbim despre masini ca fiind bunuri recuperate, ne referim la acele autoturisme care au facut, obiectul unor contracte de leasing, dar care au fost apoi recuperate de la clienti, din cauze care tin de intarzierea platii ratelor stabilite contractual.Astfel, achizitionarea prin leasing financiar a unei masini recuperate prezinta mai multe avantaje greu de ignorat pentru companiile sau persoanele fizice care nu dispun in prezent de intreaga suma pentru plata autoturismului:1. FlexibilitateaPrin achizitionarea unor bunuri recuperate prin leasing financiar, clientul beneficiaza de un nivel flexibil pentru valoarea reziduala. De asemenea, termenele de plata sunt flexibile, adaptate in functie de nevoile fiecarui client. Astfel, clientii au posibilitatea de a alege cand vor sa plateasca (lunar, trimestrial sau sezonier).Un astfel de contract poate fi incheiat pe o durata minima de 1 an (art. 7, Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 modificata). Perioada maxima, avansul minim, dobanzile sau alte costuri pot varia in functie de valoarea bunului finantat si indicatorii financiari.2. Dreptul de proprietateLa finalul perioadei contractuale, clientul devine proprietarul bunului solicitat. Acesta nu trebuie decat sa achite o valoare reziduala care reprezinta un procent din pretul masinii, dar care nu depaseste 20%.Mai m ...citeste mai departe despre " Care sunt avantajele achizitionarii de bunuri recuperate prin leasing financiar? " pe Ziare.com