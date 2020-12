Potrivit adevarul.ro, uriasele sume gasite in locuintele celor 13 inculpati din dosarul "spaga la permise" au fost sechestrate. Este vorba despre doua milioane de euro. Masura asiguratorie a fost adoptata de procurorii DNA, fiind ulterior confirmata de magistratii de la Tribunalul Suceava.Potrivit sursei amintite, cel mai bogat dintre cei anchetati este fostul sef de la Permise si Inmatriculari Auto Suceava, Radu Obreja.La el acasa a fost descoperita suma de 123.320 de euro, 147.090 de lei precum si 30 de ceasuri de lux, mai multe bijuterii si piese de valoare, dar si autoturisme in valoare totala de circa 100.000 de euro.Potrivit adevarul.ro, de la Radu Popovici s-a ridicat suma de 659.000 de euro si 246.500 de lei. Banii i-ar fi apartinut tot lui Radu Obreja. Popovici ar fi avut misiunea sa-i albeasca prin cumpararea unor proprietati.Gheorghe-Ionel Perijoc avea in casa 201.900 de euro, 59.580 de lire sterline si 17.100 de lei.Cristian Blindu stransese 189.145 de euro, 35.500 de lei, 1.360 de lire sterline.Instructorul auto Florin Bolohan avea 217.250 de euro si 397.800 de lei, iar la sediul scolii de soferi administrata de acesta, SC Conect Ralbo SRL, s-au gasit 74.110 de euro, 37.860 de lei si 1.800 lire sterline.Citeste si:FOTO "Prada" ridicata de DNA la perchezitiile din dosarul "fabricii de permise" din Suceava: Bani, bijuterii, ceasuri scumpe si masini de luxCum functiona "fabrica de permise" de la Suceava. "Simpla mentionare a numelui unui candidat presupunea ca urma sa dea mita" ...citeste mai departe despre " Ce s-a intamplat cu cele doua milioane de euro gasite la perchezitii in dosarul spagilor de la Permise din Suceava " pe Ziare.com