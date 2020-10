In Romania, mai mult de o treime dintre cetateni se afla in risc de saracie si excluziune sociala, arata ultimele date Eurostat, aferente anului 2019.Tara noastra este pe locul al doilea in acest clasament, care este condus de Bulgaria.FOTO ec.europa.euIn primele cinci tari ai caror cetateni sunt expusi saraciei se mai afla si Grecia, Italia si Spania. In contrast, nivelurile cele mai scazute ale acestui indicator se inregistreaza in Cehia, Slovenia si Finlanda.Acelasi studiu releva ca 14,5% din populatia Romaniei are o situatie materiala extrem de precara. Cei afectati nu isi pot plati facturile, nu pot pastra locuinta incalzita si nu isi pot permite cateva zile de vacanta.In Bulgaria si Grecia sunt cei mai multi aflati in aceasta situatie, in timp ce media Uniunii Europene este de 5,6%.Aceste date privind saracia si excluziunea sociala in 2019 vor servi drept unul dintre punctele de referinta pentru analiza impactului economic si social al pandemiei COVID-19 in 2020, spun expertii Eurostat. ...citeste mai departe despre " Romanii, pe locul doi in UE privind riscul de saracie si excluziune sociala " pe Ziare.com