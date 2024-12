In premiera, cheltuielile pentru aparare ale Romaniei depasesc 3 miliarde dolari, dublu fata de Ungaria si Cehia

Cheltuielile pentru aparare ale Romaniei vor depasi in premiera in acest an pragul de 3 miliarde dolari, mai mult decat bugetele cumulate pentru aparare ale Ungariei si Cehiei si peste sumele alocate in aceasta privinta de Grecia.

Insa Romania, ca si celelalte state din regiune, are o mare vulnerabilitate in raport cu Rusia, pentru ca nu dispune de sisteme moderne de aparare antiracheta, arata publicatia speciala "Air and missile defence in Europe", realizata in noiembrie de trustul britanic Jane's Information Group.

Publicatia analizeaza sistemele de rachete si de aparare antiracheta din Europa si ultimele dezvoltari de pe continent in aceasta privinta, in contextul unor tensiuni tot mai mari intre statele NATO si Rusia in ultimii doi ani.

Trustul media Jane's Information Group, specializat in domeniul militar si al serviciilor secrete si care detine publicatii precum Jane's Defence Weekly sau Jane's International Defence Review, a trecut in revista si bugetele statelor de pe

