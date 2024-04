Cât investește România în apărare. Răspunsurile la presiunea înarmării, împărțite în UE

În 2023, România a cheltuit pentru apărare 1,6% din PIB, sub pragul NATO de 2% și sub media membrilor alianței, de 1,73%, cu un total de 5,6 miliarde de dolari. Această sumă plasează țara noastră într-o situație critică în raport cu investițiile europene în apărare, în special în contextul geopolitic tensionat din aprilie 2024.

Cu toate acestea, a avut o contribuție totală de 8,5 miliarde de dolari, depășind țări ca Finlanda, Belgia, Grecia și Danemarca. În condițiile în care multe țări se luptă să atingă țintele de cheltuieli pentru apărare din cauza deficitelor bugetare și datoriilor publice crescute, problema este și exacerbată de cererea globală crescută pentru echipamente militare.

Ziare.com a urmărit modul în care atât România, cât și restul țărilor UE încearcă să ridice investițiile în apărare, în contextul amenințărilor crescânde la adresa securității europene și a nevoii de a consolida autonomia strategică a blocului comunitar.

România a cheltuit sub marja impusă de NATO, dar peste alte țări europene în cifre absolute

Un raport oficial al NATO din luna martie a arătat că România a cheltuit pentru apărare, în 2023, 1,6% din PIB, mai puțin decât limita obligatorie de 2% din PIB și chiar mai puțin decât media celor 30 de state membre, de 1,73%, în termeni absoluți cifra ridicându-se la 5,6 miliarde de dolari, potrivit unei relatări Cursdeguvernare.ro.

Potrivit informațiilor conținute în raportul NATO, în ultimii 3 ani, România înregistrat o scădere a cheltuielilor pentru apărare, raportat la populație, țara noastră cheltuind doar anul trecut 200 dolari per capita, în timp ce Polonia de peste trei ori mai mult, 655 dolari per capita. Totodată, personalul militar s-a redus în România în 2023 la 64.000 de oameni, de la un vârf înregistrat în 2021, de 68.600 oameni și, pentru înzestrarea armatei cu echipamente militare, România a alocat doar 22% din totalul cheltuielilor pentru apărare.

Cu toate acestea, Armata Română a avut o pondere mare a cheltuielilor cu personalul, 60% din total buget de apărare. La acest capitol, doar Italia ne depășește alocând 62% din bugetul apărării pentru plata personalului, arată sursa citată.

România a avut în 2023 o contribuție de 8,5 miliarde dolari, mai mare decât țări mai bogate, precum Finlanda (7,3 miliarde de dolari), Belgia și Grecia (1,1 miliarde de dolari, ambele) și Danemarca (6,8 miliarde de dolari). Cât privește evoluția cheltuielilor cu apărarea în perioada 2014 – 2023, Polonia și România au înregistrat cele mai semnificative creșteri, dacă se ia în calcul și nivelul de la care s-a plecat, punctează sinteza cursdeguvernare.

Justificările președintelui pentru investiția mai mică a României față de țintele NATO

Adresând problema alocării de fonduri, mai ales în lumina raportului NATO din martie, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că în spatele cheltuielilor reduse sunt mai multe motive, unele care ţin de ţara noastră, altele nu. „Un motiv care nu ţine de noi ar fi că pur şi simplu lucrurile pe care am vrut să le cumpărăm nu s-au găsit. Este o problemă globală în zona de înzestrare militară cererea este incomparabil mai mare decât oferta şi anumite lucruri pe care ni le-am dorit nu am putut în timpul acesta scurt să le obţinem”, a explicat Iohannis. „Al doilea factor au fost dificultăţile bugetare create şi de inflaţie şi de multe alte probleme pe care le-am avut şi atunci disponibilitatea, deci banii lichizi nu au existat atunci când cei care se ocupă de înzestrare ar fi vrut să îi cheltuie şi, în acest fel, multe cheltuieli s-au realizat de fapt, dar nu s-au realizat în anul calendaristic până la 31 decembrie”, a mai precizat preşedintele Klaus Iohannis în luna martie.

„Trebuie să recunoaştem că un factor care a deranjat nu doar înzestrarea şi cheltuielile pe Apărare, ci la modul general i-a deranjat şi pe români a fost inflaţia mare pe care am avut-o în anul trecut. Deci cam acestea sunt explicaţiile şi cred că e bine de ştiut că noi am cheltuit foarte mulţi bani pentru Apărare, nu ca să cheltuim bani, ci ca să facem România mai sigură”, a conchis şeful statului.

Considerând contextul general, România și-a propus și pentru anul 2024, un buget pentru Apărare de 2,5% din PIB, ceea ce înseamnă, la venituri bugetare medii de 30% din PIB, în jur de 7-8% din veniturile bugetului, potrivit unor calcule realizate de Ziarul Financiar.

Contextul european: Dividendul de pace și reîntoarcerea la nevoia investițiilor în apărare

După Războiul Rece, majoritatea țărilor europene nu au perceput nicio amenințare externă serioasă și și-au redus corespunzător capacitățile militare, arată o analiză realizată de platforma EconPol Europe în 2024. Pe de o parte, acest lucru le-a crescut dependența de protecția Statelor Unite, însă pe de altă parte, a permis țărilor europene să extragă un așa-numit „dividend al păcii” de 1,8 trilioane de euro în raport cu ținta de 2% a NATO din 1991.

Deși toți membrii NATO și-au reînnoit angajamentul de a atinge ținta de 2% după invazia rusă în Ucraina, în 2023 doar zece din cele 25 de state NATO europene au făcut acest lucru, majoritatea situate la granița estică a Europei.

Membrii europeni ai NATO trebuie să găsească un plus de 56 de miliarde de euro pe an pentru a atinge ținta alianței privind cheltuielile de apărare, dar deficitul s-a înjumătățit în ultimul deceniu, conform cercetărilor efectuate de Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich (Ifo) pentru Financial Times. Cercetarea a arătat că multe dintre țările UE cu cele mai mari deficite în ceea ce privește ținta NATO pentru cheltuielile de apărare de a atinge 2% din produsul intern brut — inclusiv Italia, Spania și Belgia — au, de asemenea, printre cele mai înalte niveluri de datorie și deficite bugetare din Europa.

Astfel, presiunea asupra celor 32 de membri ai alianței conduse de SUA de a mări cheltuielile de apărare ca răspuns la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina este în creștere, generând presiuni bugetare în Europa într-o perioadă de creștere scăzută și când multe țări strâng cureaua în planurile fiscale. Economiiștii spun că acest proces va deveni din ce în ce mai dificil pentru cei rămân în urmă să acopere diferența.

Cel mai mare deficit ca valoare a fost în Germania, care anul trecut a cheltuit cu 14 miliarde de euro mai puțin decât era necesar pentru a atinge reperele, conform datelor Ifo. Dar Berlinul a înjumătățit acest deficit în ultimul deceniu, ajustat pentru inflație, și plănuiește să-l închidă complet anul acesta.

Următoarele cele mai mari deficite europene au fost de 11 miliarde de euro în Spania, 10,8 miliarde de euro în Italia și 4,6 miliarde de euro în Belgia. Trio-ul a fost printre cele șase țări UE cu datorii peste 100 la sută din PIB-ul lor anul trecut. Italia a avut, de asemenea, unul dintre cele mai mari deficite bugetare din bloc, la 7,2 la sută, iar costurile sale cu dobânzile sunt setate să crească peste 9 la sută din veniturile guvernamentale anul acesta, arată FT.

„Țările cu niveluri ridicate de datorie și costuri mari cu dobânzile nu au prea mult spațiu să se îndatoreze mai mult, deci singura cale reală de a face asta este să taie cheltuielile din alte zone,” a declarat Marcel Schlepper, economist în cadrul centrului Ifo, potrivit sursei citate. „Acest lucru nu este ușor, așa cum am văzut când Germania a încercat să taie subvențiile pentru dieselul agricol și fermierii au ieșit în protest.”

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, a recunoscut în martie 2024 că a avut loc o „îmbunătățire” în eforturile UE de a face ca toți membrii NATO să atingă pragul de 2 la sută. Washingtonul și-a dorit de mult ca Europa să cheltuiască mai mult pentru propria apărare.

Practic, există în aer o presiune mult mai ridicată asupra țărilor europene să crească investițiile în apărare nu doar din considerentul scriptic al cifrelor asumate în trecut sau al amenințării războiului. În contextul alegerilor prezidențiale din noiembrie, candidatul republican Donald Trump a făcut o declarație controversată în februarie, indicând că Rusia poate face „orice naiba vrea” cu membrii NATO care nu reușesc să atingă țintele de cheltuieli, crescând temerile pentru viitorul alianței dacă este reales la finalul acestui an.

2024 a adus promisiunea unor noi reguli fiscale în viitor și noi asumări din partea UE: „Cheltuielile pentru apărare trebuie mărite”

În sens concret, ținând cont de amenințările crescânde în diverse regiuni, nu doar în Europa de Est, dar și în Europa de Nord, Africa Subsahariană și Orientul Mijlociu, chiar și nivelurile de cheltuieli de 2% din PIB nu par a fi suficiente pentru a asigura Europei capacitatea defensivă necesară pentru viitorul previzibil.

Anul trecut, două treimi din totalul de 1,2 trilioane de euro cheltuieli de apărare NATO au fost de către SUA, mai mult decât dublu față de 361 de miliarde de euro cheltuite de membrii UE, Marea Britanie și Norvegia combinate. Însă noile reguli fiscale ale UE, care se aplică de anul viitor, sunt setate să aducă mai multe tăieri bugetare pe măsură ce țările încearcă să se conformeze unui prag de 3 la sută pe deficitul anual și un prag de datorie față de PIB de 60%. Se așteaptă ca mai mult de 10 țări din bloc să depășească limita de deficit anual, ceea ce va duce probabil la sancțiuni din partea Comisiei Europene, arată analiza FT.

Țările din Zona Euro sunt pe cale să-și dubleze cheltuielile de apărare de la 150 de miliarde de euro în 2021 la 320 de miliarde de euro în 2026, conform Pantheon Macroeconomics, care a estimat că acest lucru va stimula creșterea lentă cu 0,2 până la 0,3 la sută. Săptămâna aceasta, Norvegia a devenit cel mai recent membru european NATO care a spus că va atinge ținta de 2 la sută a alianței în 2024, cu un an mai devreme decât era planificat.

Liana Fix, Fellow pentru Europa la Programul de Studii David Rockefeller, a declarat pentru Euronews pe 17 aprilie că este plauzibil ca continentul să se îndrepte către niveluri de cheltuieli pentru apărare asemănătoare cu cele din timpul Războiului Rece, care erau între 3% și 4% din PIB pentru multe țări europene". Aceste niveluri de cheltuieli ar putea oferi noi oportunități industriale și tehnologice pentru economia europeană, dar vor provoca și stres întrucât cheltuielile bugetare sunt deviate către sfera apărării.

„O astfel de pregătire este, desigur, costisitoare. Necesită bugete naționale de apărare mai mari în toată Europa, precum și finanțare mai mare pentru politicile existente sau noi de sprijin, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, de exemplu pentru a susține baza industrială de apărare a Europei."

Avantajele investițiilor în apărare: Motor de creștere economică și inovație tehnologică

Creșterea cheltuielilor de apărare poate acționa ca un motor important al creșterii economice, în special în sectoarele legate de producția și tehnologia de apărare, punctează analiza Euronews. Contractele și proiectele de achiziții de apărare creează oportunități de angajare, stimulează inovația și favorizează dezvoltarea industriei de înaltă tehnologie. Mai mult, investițiile în apărare au adesea efecte multiplicatoare, generând beneficii ancilare pentru furnizori și comunitățile locale.

În acest moment, acele țări europene geografic mai apropiate de Rusia au adoptat într-adevăr o abordare mai proactivă față de cheltuielile de apărare. Alexander Lanoszka, profesor asociat la Universitatea din Waterloo, a declarat pentru Euronews: „Polonia, țările baltice și Finlanda se pregătesc intens de ceva timp. În parte din cauza proximității lor față de Rusia, ele au în general un consens social și politic larg pe tema mediului lor strategic și a ceea ce trebuie făcut în acest sens."

Mai în vestul Europei, deși a fost vast comentat faptul că cea mai mare economie a Europei - Germania - nu face tot ce ar putea în departamentul de apărare, deși are cel mai mare potențial, financial și infrastructural. Cu toate acestea Bloomberg a raportat recent că Germania vede o trecere de la focusul important oferit industriei auto, la industria de armament. Hensoldt, un producător de senzori de apărare aeriană esențiali pentru Ucraina, a observat un aflux de ingineri veniți din industria auto. Compania intenționează să angajeze 700 de persoane anul acesta, pentru a răspunde nevoilor crescute de apărare ale Ucrainei, care se confruntă cu un raport de 10 la 1 în comparație cu Rusia în ceea ce privește obuzele de artilerie.

Rheinmetall, cel mai mare producător de arme din Germania, așteaptă vânzări de peste 10 miliarde de euro în acest an, planificând să mărească producția de obuze de artilerie la 700.000 de cartușe până în 2025, o creștere de zece ori față de perioada pre-invazie. Compania a atras un număr mare de aplicanți pentru locuri de muncă, reflectând interesul crescând pentru industrie. Calitatea aplicațiilor a îmbunătățit, iar salariile din sectorul de apărare sunt semnificativ mai mari decât media, oferind astfel locuri de muncă sigure într-o industrie în expansiune. Cu războiul din Ucraina așteptat să continue, sectorul de apărare va fi văzut din ce în ce mai mult ca fiind esențial pentru interesul public.

Totodată, considerând investițiile recente, Franța apare în prezent ca lider în sectorul apărării, așa cum a explicat Minna Ålander pentru Euronews: „Macron pare să fi înțeles ce este în joc, dacă Ucraina ar pierde acest război, și a început să agite deliberat conversația în Europa. Franța a preluat, de asemenea, conducerea în noul grup de luptă multinațional NATO stabilit în România."

Creșterea impozitelor pentru a finanța apărarea în Europa ridică probleme la nivelul poverii fiscale

Deși ar putea veni cu avantaje economice, pe lângă cele de defensivă militară, creșterea cheltuielilor de apărare necesită devierea resurselor de la alte domenii de cheltuieli publice, cum ar fi sănătatea, educația și infrastructura. Acest lucru poate duce la compromisuri și schimburi în finanțarea serviciilor sociale esențiale și investițiilor critice pentru dezvoltarea economică pe termen lung și bunăstarea societății. Balansarea priorităților concurente devine deosebit de provocatoare în timpurile de austeritate fiscală sau de recesiuni economice.

Creșterile rapide în bugetele de apărare pot tensiona finanțele naționale, exacerbând deficitele bugetare și nivelurile datoriei publice, iar susținerea cheltuielilor militare ridicate pe termen lung necesită planificare fiscală atentă și poate implica alegeri dificile, inclusiv creșteri de impozite, tăieri de cheltuieli sau împrumuturi. În plus, un potențial eșec în gestionarea eficientă a presiunilor bugetare poate submina stabilitatea economică și încrederea investitorilor, arată Euronews.

Și potrivit specialiștilor EconPol, țările europene trebuie să creeze suficient spațiu fiscal pentru a mări permanent capacitățile de apărare. În general, mai mult spațiu fiscal ar putea fi generat prin emiterea de noi datorii, creșterea impozitelor sau consolidarea finanțelor publice.

În primul rând, creșterea raportului datoriei publice pentru a finanța cheltuielile de apărare poate fi doar o soluție pe termen scurt, deoarece în multe țări europene mărimea datoriei publice limitează deja semnificativ spațiul fiscal. Șapte din cele 25 de țări NATO europene plătesc în prezent mai mult pe dobânzi decât pe apărare. Pe termen lung, capacitățile puternice de apărare și finanțele publice sustenabile trebuie să meargă mână în mână. Având în vedere creșterile recente ale ratelor dobânzilor, povara datoriei se poate înrăutăți în anii următori. În al doilea rând, creșterea impozitelor intră în contradicție cu faptul că povara fiscală totală este relativ înaltă în Europa. O comparație cu omologii din OECD arată că nivelul total al impozitelor în Europa este, în medie, cu șapte puncte procentuale mai ridicat decât în Asia și cu 15 puncte procentuale peste nivelul de impozitare practicat de americani. Creșterea poverii fiscale ar putea afecta grav atât creșterea economică, cât și, prin urmare, veniturile guvernamentale suplimentare, arată studiul EconPol.

Astfel, deși consolidarea capacităților militare poate schimba favorabil sentimentul de descurajare venit dinspre SUA la nivelul implicării națiunilor europene în efortul defensiv al NATO, poate stimula creșterea economică și onora angajamentele internaționale, demersul ridică și provocări în termeni de sustenabilitate fiscală, și de costuri ale unei „curse” a înarmărilor. Imperativ în prezent pentru națiunile europene pare să fie echilibrul între creșterea imediată a cheltuielilor de apărare și monitorizarea atentă a presiunilor economice care vin la pachet cu un astfel de demers, mai ales în contextul ascensiunii opțiunilor politice populiste în UE.

