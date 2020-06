'Nu exista nicio indoiala cu privire la pozitia dominanta a Facebook pe piata retelelor sociale, si nici asupra utilizarii acestei pozitii dominante', a argumentat Curtea Federala de Justitie in decizia sa.Acesta confirma o hotarare emisa impotriva Facebook in 2019 de autoritatea nationala in domeniul concurentei.Gigantul american a depus ulterior recurs contra Oficiului german anti-cartel in fata unui tribunal care i-a dat castig de cauza.Verdictul celei mai inalte jurisdictii infirma decizia tribunalului si aplica o infrangere grupului american.Cazul se va intoarce acum la Inalta Curte regionala din Dusseldorf pentru o decizie finala.'Facebook nu autorizeaza posibilitatea de alegere', a justificat presedintele Curtii Federale, Peter Meier-Beck.Decizia acesteia se aplica cu efect imediat pentru Facebook, care trebuie sa-si revizuiasca clauzele contractuale.Justitia germana reproseaza Facebook ca abuzeaza de pozitia sa dominanta, impunandu-le clauze contractuale abuzive utilizatorilor diferitelor sale platforme.Autoritatile germane impun Facebook sa solicite 'acordul explicit' asupra anumitor clauze din partea celor in jur de 30 milioane de utilizatori din tara. ...citeste mai departe despre " Germania interzice colectarea automata a datelor utilizatorilor de catre Facebook " pe Ziare.com