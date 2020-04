Vodafone lanseaza o platforma digitala pentru vizionare live de spectacole, sesiuni de sport si cursuri de perfectionare

Potrivit sursei citate, pe platforma www.vodafone.ro/impreunamaiputernici au aderat, deja, Tudor Chirila, Irina Rimes, byron, Damian Draghici, The Mono Jacks, Cornel Ilie, Ovidiu Lipan Tandarica, Alexandra Usurelu, dar si artisti independenti, precum Jean Gavril, Dragos Moldovan sau Alina Manole.De asemenea, romanii sunt invitati sa urmareasca momente de teatru live interpretate de Florin Piersic Jr., Serban Pavlu, Dorina Chiriac sau Marius Chivu.In plus, utilizatorii platformei vor avea acces la cursuri variate, precum: hairstyling (Sorin Stratulat), cooking (Alex Petricean), gaming (Maximilian Ioan) sau magie (Marius Dragus). De asemenea, platforma digitala a Vodafone ii ajuta pe oameni sa continue sa faca exercitii fizice si sa mentina un stil de viata sanatos si echilibrat, prin participarea la cursuri de fitness online care includ yoga, cardio & balet, dar si antrenamente functionale."Actorii, cantaretii, instructorii de fitness si specialistii din varii domenii vor tine sesiuni live in fiecare zi. Vizitatorii platformei vor putea sa se bucure de momentele preferate si vor putea sa isi arate sustinerea prin intermediul platformei. Intregul program al momentelor live este disponibil pe www.vodafone.ro/impreunamaiputernici.Platforma este sustinuta de o campanie de comunicare care include un spot TV filmat de la distanta, campanii digitale si executii social media", noteaza compania telecom.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii si tehnologie din lume.Vodafone Group are operatiuni mobile in 24 de tari, 42 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 19 tari.La 31 decembrie 2019, Vodafone Group avea 625 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile, 27 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix si 22 milioane de clienti ai serviciilor TV, incluzand toti clientii Vodafone din entitatile create in urma unor fuziuni si asocieri.