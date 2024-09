Twitter valoreaza 11 mld. de dolari: S-ar putea lista in 2014

Twitter are o valoare de piata de pana la 11 miliarde de dolari si se pregateste pentru listarea la bursa in 2014, potrivit companiei de analize financiare Greencrest, relateaza The Guardian.

Evaluarea se bazeaza pe tranzactiile cu actiuni Twitter pe pietele secundare.

In 2011, Twitter a fost evaluata in timpul unei operatiuni de finantare la 8 miliarde de dolari, apoi la 10 miliarde de dolari, pe pietele secundare.

Dupa problemele intampinate de Facebook cu oferta publica initiala din mai 2012, valoarea de piata a Twitter a scazut la 9 miliarde de dolari.

Max Wolff, analist la Greencrest, a aratat ca valoarea Twitter a avut de suferit in urma speculatiilor ca Apple este interesata sa cumpere compania, dar apoi si-a revenit.

"Valoarea de piata a Twitter a crescut dupa listarea Facebook, evolutie justificata de cresterea numarului de utilizatori si eforturile de crestere a veniturilor, care indica faptul ca 2013 va fi un an bun pentru Twitter", a spus Wolff.

Analistul considera ca Twitter va pregati in acest an listarea la bursa si a inceput deja isi intareasca structura de conducere.

Astfel, Twitter are un nou director financiar, Mike Gupta, care a venit in companie luna trecuta de la Zynga, in timp ce fondatorul Newsvine, Mike Davidson, a preluat postul de vicepresedinte in octombrie.

