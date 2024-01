Un băiat de 13 ani devine primul jucător care a învins Tetris. Dezvoltatorii nu credeau că o ființă umană va ajunge ”atât de departe” VIDEO

Un american în vârstă de 13 ani este prima persoană care a reuşit să învingă Tetris, forţând jocul video clasic al Nintendo, vechi de mai bine de trei decenii, să treacă la "ecranul morţii".

Willis Gibson, cunoscut sub numele de streamer Blue Scuti, a spus "Please crash" în timp ce aranja piesele de puzzle care se prăbuşeau în cascadă pe ecran şi, câteva momente mai târziu, şi-a îndeplinit dorinţa când jocul a îngheţat, ceea ce l-a determinat să exclame în mod repetat "Oh, Doamne!", într-un videoclip încărcat pe YouTube la 2 ianuarie.

Gibson a doborât recordurile mondiale pentru scorul general, nivelul atins şi numărul total de linii, potrivit 404 Media.

"Este incredibil", a declarat pentru Reuters Vince Clemente, CEO al Classic Tetris World Championship.

"Dezvoltatorii nu credeau că cineva va ajunge vreodată atât de departe, iar acum jocul a fost învins oficial de o fiinţă umană".

Anterior, doar un program de calculator cu inteligenţă artificială reuşise să învingă Tetris, a declarat Clemente.

Willis foloseşte o tehnică de controler "rostogolire" popularizată în 2021, care permite jucătorului să manipuleze pad-ul direcţional, sau D-pad-ul, de cel puţin de 20 de ori pe secundă pentru a muta blocurile, mult mai mult decât metoda populară anterior, "hyper tapping", a precizat 404 Media.

Tetris, care a fost lansat pentru prima dată în 1984 şi a devenit aproape imediat o senzaţie mondială, provoacă jucătorii să rotească şi să îmbine şapte forme diferite de blocuri care cad.

Creat de Alexey Pajitnov la Academia de Ştiinţe din Moscova, în timpul apogeului Războiului Rece, şi dezvoltat ca afacere de către antreprenorul de jocuri Henk Rogers, Tetris a demonstrat o remarcabilă putere de rezistenţă, traversând generaţiile.

Ads

Este cel mai bine vândut joc video din toate timpurile, cu 520 de milioane de copii vândute, potrivit The Tetris Company.

...citeste mai departe despre "Un băiat de 13 ani devine primul jucător care a învins Tetris. Dezvoltatorii nu credeau că o ființă umană va ajunge ”atât de departe” VIDEO " pe Ziare.com

Ads