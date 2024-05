Intretinerea Autostrazii Soarelui timp de 3 ani costa 195,5 mil lei

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale organizeaza, in octombrie, o licitatie deschisa pentru incheierea acordului cadru de lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna-vara, in 2009-2012, pe autostrada A2, valoarea estimata a contractului fiind de 195, 513 mil. lei, fara TVA, informeaza NewsIn.

Potrivit anuntului Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), acordul cadru de lucrari si servicii de intretinere multianuala pentru autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda va fi incheiat cu un singur operator economic si va avea o durata de trei ani. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.



Valorile maxime estimate pentru anul 2009 se ridica la 6.859.173,08 lei lei, pentru anul 2010, la 84.589.968,48 lei, pentru 2011 la 82.347.196,52 lei, iar pentru 2012 la 21.717.111,77 lei. Incepand cu al doilea an, incheierea contractelor subsecvente se va face cu o eventuala ajustare a pretului, in functie de indicii statistici elaborati de Institutul National de Statistica.



Termenul limita pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 octombrie 2009, ora 10:00, deschiderea acestora urmand sa aiba loc in aceeasi zi la ora 11:00.

Tot in octombrie, CNADNR va desemna prin licitatie si firma care se va ocupa de intretinerea multianuala iarna-vara 2009-2012 a autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti si a Centurii Pitesti, valoarea estimata a contractului fiind de 134.875.780,16 lei, fara TVA, a anuntat Compania de Drumuri.

Valorile maxime estimate ale contractului vor fi in acest an de 5,406 milioane lei, pentru 2010 de 67,966 milioane lei, pentru 2011 de 47,435 milioane de lei, iar pentru 2012 de 14,068 milioane de lei.

Finantarea se va face de la bugetul de stat. Acordul cadru va fi incheiat cu un singur operator economic si va avea o durata de trei ani.

