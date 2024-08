Blanculescu: Cresterea taxelor pe viitor ar fi sinucigasa

Hotararea guvernului privind majorarea taxelor si impozitelor locare este un proces efectiv tehnic pentru a asigura corectia nivelului taxelor si impozitelor cu rata inflatiei si nu unul de structura, deoarece o orientare a guvernului in aceasta directie ar fi una sinucigasa, apreciaza analistul financiar Ionel Blanculescu.

"Este pur si simplu un fenomen tehnic, nu unul de structura, care vizeaza un anumit trend de crestere a taxelor, pentru ca nu cred va exista o astfel de orientare a guvernului. Aceasta ar fi una sinucigasa", a declarat Blanculescu, pentru Business24.

Singura cale prin care ar putea fi combatuta evaziunea fiscala este scaderea taxelor, cel putin in cazul TVA, nivelul de 24% pentru produsele de baza fiind contraproductiv, in conditiile in care in Uniunea Europeana se discuta de 5%, arata analistul financiar.

In legatura cu destinatia banilor care ar putea fi colectati suplimentar, Blanculescu afirma ca asigurarea infrastructurii si a utilitatilor ar trebui sa fie urgenta comunitatilor locale.

