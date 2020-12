Premierul Viktor Orban a anuntat ca taxa locala pentru companiile mici si mijlocii va fi redusa la jumatate de la 1 ianuarie, pentru a sustine locurile de munca in timpul crizei coronavirusului, conform Reuters.Aceasta taxa este insa o sursa importanta de venituri pentru municipalitati. Liderii opozitiei afirma ca reducerea taxei va pune in pericol serviciile publice si va permite guvernului nationalist sa isi exercite presiunea politica asupra oraselor.Orban a afirmat ca orasele cu mai putin de 25.000 de locuitori vor primi sprijin din partea guvernului, in timp ce situatia oraselor mai mari va fi analizata individual."Reducerea acestei taxe nu va gestiona criza ci o va agrava", a afirmat pe Facebook primarul Budapestei, Gergely Karacson, un socialist liberal.Orban, aflat la putere de un deceniu, se va confrunta cu alegeri dificile in 2022, confruntandu-se cu efectele pandemiei si cu o opozitie care s-a unit pentru prima oara pentru a-l infrange.Orban a declarat, sambata, ca guvernul va acoperi doua treimi din costul salariilor companiilor din sectorul turismului, hotelurilor, restaurantelor si companiilor private de transport rutier nevoite sa isi opreasca activitatile din cauza pandemiei, in decembrie si in ianuarie.Familiile cu copii sau care asteapta un copil vor avea dreptul la un imprumut preferential de pana la 6 milioane de forinti si la granturi pentru renovarea locuintelor.Citeste si:UPDATE Premierul ungar Viktor Orban, intalnire cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Tema discutiei: rolul UDMR in viitorul guvern. Seful diplomatiei ungare: Sa putem imbunatati semnificativ relatiile noastreAflat in mijlocul unui scadal european de proportii, dupa ce a blocat bugetul UE, Viktor Orban arunca vina pe miliardarul George Soros ...citeste mai departe despre " Guvernul ungar reduce taxele companiilor si sustine amanarea ratelor bancare, spre nemultumirea primarului Budapestei " pe Ziare.com