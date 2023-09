PFA versus SRL. Care sunt diferențele de impozitare după noile măsuri fiscale

Noile măsuri fiscale au redeschis dialoguri vechi cu privire la avantajele și dezavantajele PFA-urilor în contrapartidă cu SRL și alte forme de organizare juridică. Expertul contabil și consultantul fiscal Valentina Saygo detaliază cu claritate pentru Ziare.com, în cadrul emisiunii Business Focus, diferențele de bază între impozitele propuse pentru PFA și microîntreprinderi și argumentează rentabilitatea în declin a PFA-ului în contextul actual, mai ales începând din 2024. Expertul a explicat că un consultant fiscal va fi în cele din urmă cel mai în măsură să gestioneze răspunsurile la o serie de întrebări specifice legate de planurile de viitor, atât personale, cât și profesionale, ale clientului său și să îl ghideze către acea formă de administrare fiscală care să se plieze cât mai atent pe nevoile acestuia, într-un cadru juridic care s-a complicat galopant în ultimii ani și în care ANAF-ul amenință cu amenzi usturătoare în cazul întâlnirii unei neconformități.

”PFA-ul, fiscal vorbind, nu mai este atractiv aproape pentru nimeni, dar cei care nu au încotro, nu au ce face în sensul ăsta”

Consultantul fiscal Valentina Saygo a explicat faptul că, în zona antreprenoriatului la început de drum, din păcate, în ultimii ani, lucrurile s-au complicat destul de mult în zona PFA-ului care nu mai e demult de trebuia să fie. PFA-ul trebuia să fie o formă simplă de organizare în vederea exercitării activității – în mod special a profesiilor liberale. Profesiile liberale sunt acele profesii care fac parte și țin de un organism de gestionare a profesiei – că vorbim despre notari, avocați, experți contabili, consultanți fiscali, traducători, arhitecți – persoane fizice care își desfășoară activitatea în varianta aceasta de persoană fizică autorizată.

La pachet cu PFA-ul vine modalitatea de evidență contabilă a veniturilor și cheltuielilor. Iar în cazul PFA-urilor, că vorbim despre PFA, PFI, CMI, întreprinderi individuale, toate țin evidența contabilă în partidă simple de încasări și plăți. Teoretic, ar fi trebuit ca orice mic antreprenor, pe baza unui software contabil, să-și poată țină evidența singur. Însă când se adaugă plafoane fiscale, obligații declarative din ce în ce mai numeroase, amortizări, leasing-uri sau investiții, atunci evidența contabilă devine din ce în ce mai grea.

Mai mult, PFA-ul ridică o problemă în ceea ce privește controlul administrativ pe care ANAF-ul îl efectuează. Există mari probleme în programele ANAF-ului cu atât mai mult la PFA și persoane fizice decât la SRL-uri.

Gestionarea unui PFA presupune în prezent numeroase reguli și obligații, iar din punct de vedere fiscal, de aproape 10 ani, PFA-urile nu mai sunt atractive pentru că impozitul pe venit de 10%, CASS de 25% și CAS de 10% duc taxarea în aceeași zonă ca și procentele din cazul contractului individual de muncă.

Înainte de anul 2023, existau avantaje în forma de PFA cu taxare pe norma de venit, al cărei plafon de calcul al cheltuielilor era de 100.000 de euro, a arătat expertul. Începând cu anul acesta, a intrat în vigoare plafonul de 25.000 de euro. Însă începând din 2024, PFA-urile care anul acesta au depășit plafonul de 25.000 de euro vor trece în sistem real de calcul al contribuțiilor sociale.

De anul viitor, de când contribuțiile la CASS va fi calculat cu un plafon nou, de 60 de salarii minime brute pe economie, CAS va deveni obligatoriu, iar riscul fiscal va crește foarte mult în sensul că se pune la îndoială, în cazul unui control, deductibilitatea fiecărei cheltuieli în parte, aceste PFA-uri nu mai sunt rentabile și atractive din punct de vedere fiscal.

”Un profesionist trebuie să-și cunoască foarte bine costurile și să-și desfășoare activitatea pe baza unui buget simplu. Să știe la orice oră din zi și din noapte care-i sunt veniturile, costurile, cheltuielile, plățile pe care trebuie să le facă ANAF-ului, ca nu cumva să se trezească că trebuie să vină cu bani de acasă sau că trebuie să plătească mai mult decât îi rămâne lui”, a insistat expertul.

Comparând PFA-urile cu SRL-urile, din care avem ca formă de impozitare obligatorie impozitul pe profit și ca formă de impozitare opțională, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, și aici este o discuție lungă. ”De la 1 ianuarie 2023, nu e simplu să dăm un verdict – dacă este mai bine pe PFA sau SRL. Nu există o baghetă magică, decizia se ia cu pixul în mână și calculând care sunt veniturile, cheltuielile, specificitățile fiecărei activități în parte. Toate acestea determină împreună decizia luată. Avem plafoane peste 12 salarii minime pe economie, dar cam cât de mari? În ce plafoane ne încadrăm la sănătate? Cât de deductibilă este sănătatea? Care este treaba cu pensia?”

După ce criterii ar trebui judecată alegerea între PFA și SRL. Ce întrebări pun contabilii

De anul trecut, de când au venit modificările la Ordonanța 16/2022, Valentina Saygo a realizat nenumărate calcule comparative pe aceste trei forme de impozitare și organizare a activității: microîntreprindere în pragul de 1% impozit de profit în condițiile lui 2023, impozit pe profit cu 16% fără angajați și PFA. Concluziile expertei sunt că nu există un răspuns clar: poate fi avantajos un impozit pe profit dacă nu vreau să mă angajez în propria mea microîntreprindere sau dacă marja de profit este foarte mică.

De exemplu, în cazul unei activități de comerț cu produse electronice, unde marja de profit este foarte mică, poate fi avantajoasă o microîntreprindere. Însă și în acest exemplu contează foarte mult volumul veniturilor sau facturilor care trebuie întocmite.

În cazul prestărilor de servicii unde cheltuielile cu utilitățile sau de exploatare nu sunt foarte mari, un impozit pe venitul microîntreprinderilor va fi avantajos. Dacă vrem să încasăm niște bani pe o durată limitată de timp, un PFA va fi mai rentabil.

Pentru a alege între PFA și SRL, unele dintre cele mai comune criterii și întrebări pe care un expert contabil trebuie să le pună sunt următoarele:

Domeniul de activitate pe care persoana în cauză dorește să o desfășoare: o activitate de prestări servicii, comercială, de consultanță.Veniturile pe care clientul estimează să le încaseze într-un an normal. Profesionistul trebuie să-și poată estima, în același sens, și costurile directe și indirecte ale business-ului respectiv.Planurile de viitor ale persoanei care dorește să înceapă o activitate. Expertul a dat exemplul femeilor care își dorește să facă un copil și care trebuie să țină cont că îi va fi imposibil să obțină venituri având un PFA. În cazul concediului de îngrijire a copilului, PFA-ul va trebui să-și suspende activitatea, pe când lucrul acesta nu este valabil pentru un SRL. Veniturile din dividende în cazul unui SRL sunt considerate venituri din investiții. În planurile de viitor mai intră și dorința unei persoane de a contracta un credit ipotecar, șansele fiind direct influențate de tipul de gestionare al activității profesionale.Contează foarte mult dacă persoana în cauză are o formă de asigurare de sănătate, alta decât pentru entitatea pe care vrea să o deschidă. Mai clar, trebuie să se intereseze dacă este inclus în sistemul de asigurări de sănătate, are un contract de muncă sau plătește deja contribuții sociale pentru sănătate pe venituri de altă natură cum ar fi chiriile.Marja de profit estimată. O marjă de profit sub 18% va face o microîntreprindere să nu fie avantajoasă, mai ales în cazul plafonului de 3% care urmează să intre în vigoare de la anul.

Expertul a dat și exemplul deschiderii unui cabinet stomatologic. În acest caz, investiția preliminară este mult mai ridicată decât în alte domenii unde un laptop ar putea fi de ajuns pentru desfășurarea activității. În urma investiției, mai ales în fază preliminară, profiturile cabinetului vor fi reduse, iar în acest caz, un SRL cu impozit pe profit va fi mai avantajos.

”Aceasta este magia antreprenoriatului românesc. Pentru că antreprenorii români sunt supuși la tot felul de vicisitudini pe care trebuie să le înfrunte. Au tot felul de condiționări, obligații – și fiscale, și declarative, și de autorizare, și de raportare – de la peste 60 de instituții cu atribuții de control în zona privată, iar pregătirea de care avem parte în România, pe lângă faptul că nu ne lasă să ne plictisim și ne scoate din zona de confort, trebuie să apreciem că este o gândire de gherilă. Antreprenorii români pot concura oricând cu cei din alte zone liniștite ale lumii care nu sunt obișnuiți să meargă pe pietre încinse, așa cum facem aici, în România, și să trebuiască să ne adaptăm de la o zi la alta la rigorile legislative la care suntem supuși peste noapte”, a specificat Valentina Saygo.

Aceasta a sesizat și faptul că, pe lângă legislația care afectează taxele și impozitele, pachetul de măsuri fiscale vine și cu foarte mult amenzi, măsuri restrictive de evitare a evaziunii fiscale, de plafonare a tranzacțiilor cu numerar, de creștere – dublare, triplare – al amenzilor: ”Sentimentul pe care ni-l lasă acest proiect este de greață, hărțuire din partea organelor de stat, o lipsă a predictibilității atât de necesare pe baza cărora se fac planurile de afaceri și strategiile, de lipsa prezumției de nevinovăție a antreprenorilor români, instituțiile publice considerându-i pe toți niște evazioniști.”

Cum vor fi afectate șansele de finanțare și creditare pentru PFA și SRL de noile reguli de impozitare

Încă din anul 2020, când s-a lansat Programul IMM Invest în plin lockdown, s-a dovedit că mai bine de jumătate din SRL-urile din România sunt nebancabile, iar contabilii și consultanții fiscali încercau să convingă antreprenorii să folosească informația contabilă în vederea conducerii businessurilor și în luarea deciziilor. Atunci s-a văzut că balanțele sunt nereale, susține Valentina Saygo.

Balanțele vor fi pline, de acum încolo, de cheltuieli nedeductibile, cheltuieli umflate, care nu sunt în vederea desfășurării activității, deoarece oamenii se vor revolta în fața modului în care le-au fost impuse aceste modificări fiscale. Unii nu vor mai ajunge să își repartizeze în dividende profiturile obținute ca să evita plata impozitului pe dividende, susține expertul.

Iar decapitalizarea firmelor va duce la scăderea capitalurilor proprii, un indicator care se calculează foarte repede și foarte simplu, pentru cine unde să se uite. Iar acele capitaluri proprii ajută la stabilirea gradului de îndatorare: ”Dacă avem capitaluri proprii negative, un capital social mic, de doi sau două sute de lei sau dacă avem cheltuieli fictive sau nedeductibile și rezultatul nu este real, aceasta va fi consecința. Va crește iar numărul firmelor nebancabile, care nu vor putea să se atingă de fonduri nerambursabile, de credite sau de leasing-uri”.

Informația contabilă trebuie folosită în primul rând de management, susține expertul, în al doilea rând, de către asociați sau acționari – în cazul SRL-urilor. În al treilea rând, informațiile trebuie folosite de către clienți, de către terți (furnizori, salariați – deoarece un întreprinzător este obligat prin lege să-și informeze salariații cu privire la rezultatele financiare pe care le înregistrează, pentru aceștia fiind important să știe dacă lucrează într-o firmă stabilă sau nu financiar. În al patrulea rând, informația contabilă este folosită de finanțatori: fonduri nerambursabile, bănci sau leasing-uri.

În al cincilea rând, balanța și informația contabilă ar trebuie folosită de către ANAF.

”Din păcate, în România, noi ajungem să folosim informația contabilă invers: întâi pentru FISC, și pe urmă pentru restul. Asta este dureros și trebuie să înțelegem că informația contabilă – veniturile, cheltuielile și rezultatul – sunt instrumentele pe care trebuie să le folosim în luarea deciziilor pentru afacere. Nu putem lua decizii fără aceste informații, decât în cazul în care ne asumăm pierderea și cheltuirea unor bani scumpi.”

Totodată, PFA-urile nu sunt eligibile pentru unele forme de finanțare precum fonduri nerambursabile și nu pot obține credite bancare la un nivel la care pot obține SRL-urile.

În încheiere, Valentina Saygo a amintit profesioniștilor că de la 1 ianuarie sistemul e-Factura intră în vigoare cu titlu obligatoriu, recomandând tuturor să achiziționeze un program de contabilitate care să le ușureze procesul de declarare a intrărilor și ieșirilor, punând accentul, totodată, pe faptul că o relație strânsă cu un expert contabil ar putea facilita explicații clare cu privire la raportarea recurentă care trebuie efectuată către direcțiile de finanțe.

”Este foarte important ca în perioada următoare să nu depășiți niciun plafon pentru că se lasă cu amenzi neplăcute și colosale. Informați-vă de la contabil și rugați-l să vorbească pe limba voastră, să vă traducă modificările legislative, obligațiile pe care le aveți, plafoanele care se impun în perioada imediat următoare și, nu în ultimul rând, în funcțiile de condițiile date, orice formă de organizare poate fi avantajoasă în anumite situații. Prin urmare calculați taxele și impozitele avantajoase pentru afacerea voastră. Nu există reguli sau soluții clare – contabilul va cunoaște afacerea mai bine decât prietenul care vă va îndemna într-o direcție sau alta.”

