Pe o piata prabusita, Trump ameninta cu taxe pe importurile de petrol

"Daca va fi nevoie sa aplic tarife pentru petrolul care vine din afara sau daca va trebui sa fac ceva pentru a proteja zecile de mii de angajati din sectorul energiei si companiile noastre extraordinare care asigura toate aceste locuri de munca, voi face tot ceea ce va fi necesar", a declarat Trump la un briefing de presa pe tema epidemiei de coronavirus.Preturile petrolului au scazut cu circa doua treimi in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus care zdrobeste cererea, in timp ce marii producatori de petrol, Rusia si Arabia Saudita, au marit peroductia in razboiul lor pentru cota de piata.Statele Unite au devenit in ultimii ani cel mai mare producator de petrol din lume, uneori concurand la exporturi cu Rusia si membri ai OPEC.In conditiile declinului preturilor la petrol, multe companii energetice americane puternic indatorate risca intrarea in faliment, in timp ce muncitorii risca sa fie concediati.Dupa o intalnire cu directori din industria petroliera care a avut loc vineri, Trump a spus ca nu ia in considerare impunerea de tarife in acest moment, dar ca acestea sunt un instrument care ar putea fi utilizat "daca nu vom fi tratati corect".Doua grupuri industriale majore, American Petroleum Institute si American Fuel & Petrochemical Manufacturers, i-au transmis miercuri lui Trump, prin intermediul unei scrisori, ca impunerea de tarife importurilor de petrol ar pune in pericol sectorul american de rafinare, intrucat unele rafinarii depind de titeiul din strainatate.In 2019, Statele Unite au importat 1 milion de barili de petrol pe zi din Rusia si Arabia Saudita, potrivit Administratiei pentru Informatii in Domeniul Energiei din Statele Unite.Trump a reiterat sambata ca Arabia Saudita l-a informat ca a convenit cu Rusia sa reduca impreuna productia de titei cu o cantitate fara precedent de cel putin 10 milioane de barili pe zi. Cele doua tari nu au confirmat planul, afirmand ca trebuie sa discute modalitati de stabilizare a pietelor petrolului.OPEC si Rusia au amanat pana pe 9 aprilie o reuniune care trebuia sa aiba loc luni, au declarat surse din cadrul organizatiei, din cauza unei dispute dintre Arabia Saudita si Rusia ref ...citeste mai departe despre " Pe o piata prabusita, Trump ameninta cu taxe pe importurile de petrol " pe Ziare.com