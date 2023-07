Miturile impozitării din IT și speculațiile legate de tăierea facilităților. Ce privilegii vor dispărea cu adevărat din 2024

Informații recente din presă au arătat o posibilă tăiere a facilităților fiscale acordate angajaților din sectorului IT, care ulterior s-au dovedit a fi infirmate de premierul Marcel Ciolacu, însă un mit care a circulat puternic în dialogul public anul acesta a fost acela conform căruia angajații din IT nu plătesc impozite și contribuții sociale. Ziare.com a adresat această nelămurire punctual, indicând și tipul de contracte de angajare care vor suferi într-adevăr o reorganizare a metodei de impozitare începând din 2024.

În prezent, contribuțiile sociale obligatorii aferente salariilor sunt cumulate la 47,25%, după cum urmează: contribuția de asigurări sociale (CAS) în procent de 25%, suportată de angajat; contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în procent de 10%, suportată de angajat; contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2.25%, suportată de angajator; impozit pe veniturile din salarii, în procent de 10%, suportat de angajat.

Diferența majoră pentru sectorul IT, începând din ianuarie 2023 se face strict la impozitul pe veniturile din salarii, cei 10%, reducând contribuția sociale ale angajaților cu contract individual de muncă în domeniul IT care se încadrează în condițiile legale la 37.25%.

Măsurile au fost luate cu scopul de a încuraja specialiștii din IT, alături de cei din construcții și agricultură, să rămână în țară, precum și pentru a atrage forță de muncă în aceste domenii. Este important de nuanțat că angajații din IT care lucrează cu un contract individual de muncă au contribuit mereu la sistemul național de pensii și de sănătate publică.

Mai mult decât atât, Ordinul Nr. 1168/2017 /3024/2018/ 492/2018/ 3337/2017, care pe parcursul anului s-au extins ca să includă și o serie de angajați în IT din sectorul public, prevăd o serie extinsă de condiții la care atât angajatorul, cât și angajatul trebuie să se supună ca să beneficieze de facilitatea fiscală.

În februarie 2023, aproximativ 104.000 de angajați din IT erau scutiți în România de la plata impozitului pe venituri din salarii, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator. ”Cu toate acestea, industria de software și servicii IT aduce la bugetul de stat venituri din contribuții și taxe de cca. 1,3 - 1,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că angajații SW & IT beneficiari de scutire aduc de cca. 2 ori mai multe contribuții la bugetul de stat, comparativ cu media la nivelul economiei naționale" arată un studiu al Asociației Patronale a Industriei de Software (ANIS).

Discuțiile recente despre eliminarea facilităților pentru angajații din IT

Săptămâna trecută, au apărut în presă informații din surse guvernamentale potrivit cărora Guvernul Ciolacu ia în calcul eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultură în două etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024.

Pe 3 iulie, prim-ministrul Marcel Ciolacu a făcut o declarație dezicându-se de la informația legată de tăierea facilităților în IT, dar menținând deschisă opțiunea tăierii facilităților pentru construcții și industrie:

„Nu a existat și nu va exista nicio discuție de scoatere a facilităților de la IT. Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție așa ceva. IT-ul are o scutire la impozitul pe venit. Nu va exista discuția de scoatere a acestei facilități și nici nu a existat. Ca să fie foarte clar.”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la Forumul de afaceri franco-român.

Adevăratele tăieri din veniturile celor din sectorul IT

În prezent, o persoană fizică își desfășoară activitate ca și PFA conform codurilor CAEN 6202 (Activități de consultanță în tehnologia informației) sau 6203 (Activități de management, gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul) poate opta pentru stabilirea impozitului pe venit la normă de venit în baza declarației unice. Norma de venit se stabilește anual de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, iar pentru anul 2023 avem următoarele norme de venit pentru principalele orașe: București – 40.000 lei, Cluj-Napoca – 87.900 lei, Timișoara – 86.000 lei, Iași – 51.000 lei.

O persoană fizică care are domiciliul în București și are un PFA la normă de venit în domeniul IT (CAEN 6202) va datora în anul 2023 următoarele cotizații, conform Accounting-leader.ro:

Impozit pe venit – 10% x 40.000 lei = 4.000 lei;CAS (contribuție pensie) – 25% x 36.000 lei = 9.000 lei (norma de venit este cuprinsă între 12 și 24 salarii minime);CASS (contribuție sănătate) – 10% x 36.000 lei = 3.600 lei (norma de venit este cuprinsă între 12 și 24 salarii minime);

În cazul în care venit brut anual este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, atunci începând cu anul 2024 vor trece la sistemul real – taxe proporționale direct cu veniturile, și nu cu grila de norme racordate la adresa de înregistrare a PFA-ului.

Mai clar, IT-iștii care prestează servicii printr-un PFA aveau până anul acest posibilitatea de a plăti contribuții sociale și impozit pe venit care cumulau aproximativ 15% din venit (dacă se încadrau în codurile CAEN specificate mai sus și sub plafonul de 25.000 de euro pe an). Numeroase startup-uri și companii mari de IT din România optau pentru această formă de colaborare, întrucât este considerată avantajoasă pentru ambele părți. De anul viitor, calculele taxelor anuale se vor face la venitul lor real, indiferent de cuantumul remunerației.

