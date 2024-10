Ernst&Young: Guvernul va pune accent pe cresterea colectarii taxelor in 2013

Reprezentantii companiei de audit si consultanta Ernst&Young Romania se asteapta ca autoritatile sa se axeze in acest an pe cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor, ca urmare a nivelului redus al investitiilor straine si necesitatii rambursarii de fonduri imprumutate de la FMI.

"Lipsa investitiilor straine directe, avand in vedere ca Romania are un imprumut de la FMI si trebuie sa ramburseze banii, va face sa existe in acest an un accent foarte important pe cresterea nivelului de colectare a taxelor si impozitelor. Nu pe cresterea impozitelor, ci pe cresterea nivelului de colectare", a declarat joi Venkatesh Srinivasan, partener pe asistenta fiscala al Ernst&Young, la conferinta anuala de fiscalitate a companiei.

El a facut aceste afirmatii in contextul modificarii Codului Fiscal, in urma carora se asteapta colectari la buget de 1,7 miliarde lei.

Srinivasan a aratat ca alta problema este reprezentata de lipsa finantarilor din partea bancilor si ca "2013 nu arata prea bine".

"Totusi, este bine ca avem un Guvern stabil, avem o certitudine politica, sper ca acest lucru sa aduca aspecte pozitive in 2013", a spus partenerul Ernst&Young.

Consultantii in fiscalitate s-au declarat "luati pe nepregatite" de modificarea Codului Fiscal in prima luna a anului, la putin timp dupa sarbatorile de iarna, si afirma ca schimbarile au fost realizate "in graba".

