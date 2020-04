ANAF anunta masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri

Astfel, nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a OUG nr. 29/2020 si neachitate pana la incetarea acestor masuri si, in plus, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita, prin somatie, poprire si valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor bugetare."1. Nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta Guvernului nr. 29/2020 si neachitate pana la incetarea acestor masuri.2. Nu sunt considerate obligatii fiscale restante, potrivit legii, obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta Guvernului nr. 29/2020 si neachitate pana la incetarea acestor masuri", a informat ANAF.De asemenea, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita, prin somatie, poprire si valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.In plus, nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati, conform Codului de Procedura Fiscala, pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare neachitate pana la implinirea termenului de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.In acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. Noul grafic de esalonare se comunica debitorului prin decizia organului fiscal."Se suspenda conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata acordate potrivit legii. Aceste conditii se considera indeplinite daca debitorii achita obligatiile aferente in termen de 30 de zile de la incetarea perioadei de aplicare a acestor masuri fiscale.Pentru obligatiile care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, contribuabilii pot solicita modificarea esalonarii la plata, cu conditia ca cererea sa fie depusa pana la expirarea termenului mentionat la pct. 5, prevederile art. 195 din C ...citeste mai departe despre " ANAF anunta masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri " pe Ziare.com