ANAF a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea inregistrarii in Spatiul Privat Virtual

SPV este un serviciu destinat atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica.Acesta permite obtinerea informatiilor privind situatia fiscala, depunerea electronica a declaratiilor fiscale si primirea electronica a documentelor si a actelor administrativ fiscale, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com marti."Documentele comunicate prin Spatiul Privat Virtual au aceeasi putere juridica, asemenea celor comunicate prin posta sau la ghiseu", puncteaza ANAF.Astfel, contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care detin certificat digital calificat pot solicita inregistrarea ca utilizator SPV.Cine nu detine un astfel de certificat poate cere inregistrarea si pe baza de nume de utilizator si parola."Acestea, pentru a se inregistra in Spatiul Privat Virtual fara a mai fi necesara deplasarea pentru autentificare la sediile ANAF, au posibilitatea de a opta ca autentificarea sa se realizeze in mediul electronic, in baza unor documente emise de Ministerul Finantelor Publice si/sau ANAF", precizeaza Agentia.Inregistrarea online in Spatiul Privat Virtual a persoanelor fizice, cu nume utilizator si parola, se face prin identificarea cu numerele atribuite urmatoarelor noi documente:1. Notificarea privind destinatia sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult (emise incepand cu data de 05.03.2018)2. Notificare privind nedepunerea in termen a Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise incepand cu data de 09.10.2017)3. Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si _____ de catre persoana fizica sosita in Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile (emise incepand cu data de 07.04.2020)4. Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si _____ de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile (emise incepand cu data de 07.04.2020)5. Notificare privind nedepuner ...citeste mai departe despre " ANAF a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea inregistrarii in Spatiul Privat Virtual " pe Ziare.com