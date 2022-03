Recomandări pentru contabilitatea unui SRL

Contabilitatea unui SRL este complexa si necesita atentie sporita, astfel incat toate documentele si rapoartele contabile sa fie completate corect. Conform articolului 1 din Legea 82/1991 (Legea contabilitatii) societatile comerciale "au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara".

Astfel, contabilitatea se poate organiza in mai multe moduri, in functie de specificul fiecarui SRL, de disponibilitate si de preferinte:

● intr-un compartiment distinct al firmei, condus de contabilul sef, directorul economic sau alta persoana imputernicita

● pe baza unui contract de prestari servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, membre ale CECCAR.

De mentionat faptul ca raspunderea pentru nerespectarea reglementarilor contabile ii revine contabilului sef, directorului economic sau persoanei imputernicite, responsabile de tinerea contabilitatii, impreuna cu tot personalul din subordine. Daca s-a optat pentru un contract de prestare servicii (externalizarea serviciilor contabile) raspunderea revine prestatorului de servicii, indiferent daca este persoana juridica sau persoana fizica autorizata conform legii.

In cazul in care detii un SRL si doresti externalizarea serviciilor contabile, este bine sa tii cont de cateva recomandari ce te vor ajuta sa alegi firma de contabilitate perfecta si de asemenea, ce vor inlesni modul in care vei relationa cu expertii contabili.

In primul rand, va trebui sa estimezi corect volumul de activitate in ceea ce priveste numarul de salariati, fluctuatia lor si numarul de documente contabile ce vor trebuie inregistrate, printre care documente de achizitie, de vanzare, contracte de leasing si multe altele. Acestea sunt importante pentru a stabili cate ore de munca vor fi necesare si de asemenea pentru a calcula tariful serviciilor contabile.

Este foarte important sa stabilesti impreuna cu specialistul contabil o data pana la care pot fi transmise toate documentele contabile din luna precedenta. Astfel, documentele vor fi intocmite fara graba si fara intarzieri.

In momentul in care predai documentele contabile, incearca sa le organizezi in functie de tipul acestora si daca este posibil, cronologic. Este mult mai bine si pentru tine, deoarece le poti gasi mult mai repede daca le organizezi pe parcursul lunii si ii vei facilita munca specialistului contabil.

De asemenea, este indicat sa anunti din timp orice schimbare: demisia unui angajat sau angajarea unei noi persoane, astfel incat toate formalitatile necesare sa fie indeplinite in intervalul agreat. Nu anunta contabilul responsabil de firma ta ca un nou angajat va incepe activitatea a doua zi, mai ales in afara programului de lucru.

Acestea au fost doar cateva dintre recomandarile de care sa tii cont in momentul in care doresti externalizarea serviciilor contabile si de asemenea daca ai ales deja o firma contabilitate SRL. Contabilul este persoana care te va sprijini compania in toate demersurile si care iti va furniza cele mai bune sfaturi pentru a lua deciziile corespunzatoare pentru firma ta. Intotdeauna trebuie sa privesti firma de contabilitate ca pe un partener de afaceri, care doreste numai binele companiei tale si care iti ofera solutii la toate problemele intampinate de-a lungul activitatii.

