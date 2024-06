Cresc impozitele pe venitul personal - Studiu KPMG

Cotele de impozit pe venitul personal au inregistrat o crestere de 0,3% in media globala a cotelor maxime de impozit pe venit, arata un studiu KPMG, care precizeaza ca aceasta crestere este o consecinta a lipsei masurilor de redresare economica.

"Multe state au considerat necesar sa creasca cotele maxime de impozit pe venit, adoptand una din urmatoarele doua abordari: fie aplicarea unor noi cote de impozit pentru veniturile foarte mari, fie introducerea unor impozite temporare pentru situatii urgente de deficit bugetar", precizeaza studiul amintit.

Cele mai relevante exemple in acest sens, evidentiate in studiu, pot fi observate in recentele reforme introduse in Franta si Spania.

Reformele aplicate in Franta s-au concretizat prin introducerea a doua noi cote de impozit pe venit pentru persoanele cu venituri foarte mari, ceea ce a condus la cresterea cotelor maxime de la 41% la 45%. Aceste cresteri sunt in general considerate ca o "contributie exceptionala" care afecteaza persoanele cu venituri anuale ce depasesc 250.000 de Euro.

"S-ar putea sa aiba loc majorari suplimentare, in conditiile in care presedintele Francois Hollande preconizeaza introducerea unei cote de impozit de 75% pentru contribuabilii cu venituri de peste 1.000.000 de Euro", mai arata studiul.

In alte parti ale Europei, schimbarile au fost nesemnificative. Europa de Vest continua sa aiba cele mai mare cote de impozit pe venitul personal comparativ cu orice alta sub-regiune la nivel global (46.1%).

"Romania si-a mentinut cota unica de impozitare relativ scazuta de 16%, ceea ce inseamna ca sarcina fiscala pentru contribuabilii cu venituri mari este mai redusa decat in majoritatea tarilor din Europa Occidentala.

Desi recent, in cadrul dezbaterilor cu privire la cota unica de impozitare, au fost politicieni care au pledat pentru o revenire la sistemul de impozitare progresiva, pana in prezent nu s-a formulat nicio propunere de majorare semnificativa a impozitului pe venituri mari, similara cu cea propusa in Franta", spune Madalina Racovitan, Partener in Departamentul Tax din cadrul KPMG in Romania si Coordonator pentru International Executive Services.

Racovitan continua: "Studiul KPMG arata, de asemenea, ca pentru persoanele cu un venit anual brut de 100.000 sau 300.000 de dolari, Romania continua sa fie relativ competitiva din punct de vedere al impozitului pe venit, in combinatie cu contributiile la asigurari sociale datorate de angajati.

