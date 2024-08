Steve Jobs, desemnat "patronul deceniului"

"Ultimul deceniu din lumea afacerilor apartine lui Steve Jobs", au afirmat editorii revistei Fortune, pentru care "impetuosul si stralucitorul" patron al grupului Apple "a transformat mediul afacerilor din Statele Unite", informeaza Mediafax.

Acest deceniu a inceput in 1997, cand Steve Jobs a revenit la comanda companiei pe care a infiintat-o in 1976 impreuna cu Steve Wozniak. Steve Jobs, considerat un adevarat vizionar, "a schimbat datele problemei pe trei piete in ultimii zece ani: muzica, film si telefoane mobile", accentuandu-si, totodata, amprenta asupra domeniului sau initial, cel al computerelor.