XVision scaneaza pacientii suspecti de COVID-19 in doua laboratoare mobile din Bucuresti si Timisoara

Solutia, oferita pro-bono, a devenit parte a laboratoarelor mobile pentru detectia coronovaris amplasate in spatiile exterioare aferente Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, respectiv al Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara.Aceasta noua modalitate de triere a cazurilor medicale va reduce riscul de contaminare al altor pacienti deja internati, dar si al cadrelor medicale. In plus, aceasta solutie MedTech sustine colectivul medical in gestionarea volumului de munca extrem de incarcat in aceasta perioada.Astfel, printr-un parteneriat facilitat de Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala, XVision este folosit in sustinerea triajului pacientilor ce arata semne de infectare cu virusul SARS-COV-2.Aceasta unitate spitaliceasca detine doua laboratoare mobile dotate cu aparate de raze X pentru detectia tuberculozei.Unul dintre laboratoare a fost detasat la Spitalul Judetean Timisoara pentru facilitarea procesului de triere a pacientilor. Acestea vor fi folosite pana la finalul pandemiei pentru prioritizarea pacientilor care necesita radiografii pulmonare.La baza sistemului de triaj sta un scor de evaluare dezvoltat de echipa de radiologi a XVision, raportat la scoruri si standarde folosite in momentul de fata la nivel global. Acesta descrie cat de similare considera algoritmul ca sunt pattern-urile radiologice din radiografia pacientului cu cele intalnite in cazurile de COVID-19"XVision este un sistem ce poate fi replicat si adaptat si in cadrul altor spitale din Romania, fiind un ajutor pentru radiologi in gestionarea volumului mare de imagini medicale si reducand, totodata, gradul de infectare al cadrelor medicale.Suntem deja in discutii cu cateva spitale pe care le-am putea sprijini in aceasta perioada. Ne exprimam public dorinta de a ajuta pro-bono oricat de multe institutii medicale care primesc pacienti infectati cu acest virus", sustine Stefan Iarca, unul dintre co-fondatorii proiectului XVision.Ca parte a triajului, dupa ce radiografia este efectuata in laboratorul mobil, aplicatia XVision furnizeaza un rezultat foarte rapid care este analizat de doctori, alaturi de radiografia initiala. In functie de acesta se ia o decizie privind cazul medical respectiv. XVision detecteaza semne de pneumonie, chiar si incipienta, si atribuie un grad de asemanare a pattern-ului radiologic de pneumonie cu cea specifica in COVID-19."Pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 'Pius Brinzeu' din Timisoara, colaborarea cu Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Bucuresti este una binevenita si de ajutor atat pentru cadrele medicale, cat si pentru pacientii care ajung in Unitatea de Primiri Urgente din cadrul unitatii sanitare. Inginerii de la XVision, cu care spitalul a implementat deja un program de inteligenta artificiala in cadrul Laboratorului de Radiologie, au ocazia de a testa acest program, care s-a dovedit a fi util pentru diagnosticele imagistice investigate in cadrul Sectiei de Radiologie, cat si in cadrul Caravanei mobile, care a ajuns la noi la sfarsitul saptamanii trecute.Scopul nostru este de a reduce la minimum riscul de contaminare atat pentru pacienti, cat si pentru personalul medical care se afla in linia intai in lupta cu Covid-19, dincolo de toate procedurile cu adevarat riguroase pe care le-am instituit si echipamentul de protectie pe care l-am aplicat pentru tot personalul medical si pentru pacienti.Programul dezvoltat de expertii de la XVision usureaza munca specialistilor radiologi, prin acuratetea decelarii leziunilor de la nivel pulmonar specifice in cazul noului coronavirus. Imaginile redate cu ajutorul acestui soft sunt vizualizate si verificate in timp real astfel incat erorile de diagnostic sa fie minime," a declarat Asist. Univ. Dr. Raul Patrascu, Manager al Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" din Timisoara.Mai multe detalii despre cum platforma XVision poate fi folosita in evaluarea radiografiilor pacientilor suspecti de COVID-19 sunt disponibile aici