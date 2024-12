Societe Generale regrupeaza active toxice de 35 miliarde euro

Grupul bancar francez Societe Generale, actionarul majoritar al BRD, isi va regrupa in Franta active toxice cu o valoare contabila de 35 miliarde euro, intr-o structura speciala, pentru a-si reduce riscurile operationale, relateaza publicatia franceza La Tribune, scrie NewsIn.

Aceste active "toxice", riscante si nelichide, au o valoare nominala de 45 miliarde euro si o valoare contabila de 35 miliarde euro, fara produsele derivate.



"Activele noastre nelichide sunt administrate de o echipa specializata de mai multe trimestre, cu scopul de a reduce profilul nostru de risc", a declarat un purtator de cuvant al grupului, pentru La Tribune.



El a precizat ca grupul recurge la o centralizare operationala a acestor active toxice, ce erau inregistrate in mai multe localitati, intr-o structura juridica speciala la Paris, "pentru a ne reduce riscul operational".



Potrivit informatiilor prezentate de La Tribune, operatiunea va permite grupului o "integrare fiscala totala", in conditiile in care unele dintre aceste active sunt inregistrate acum la New York, Londra sau Sydney.



"Societe Generale va putea, astfel, sa separe pierderile legate de activele sale toxice de rezultatul sau impozabil din Franta", arata La Tribune.

