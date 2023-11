Sistemul de Garanție-Returnare, un proiect de succes în multe state UE încă din anii 80. Ce pot învăța românii de la nemți, danezi sau lituanieni

Începând cu data de 30 noiembrie, sistemul românesc de Garanție-Returnare a deșeurilor, administrat de RetuRO, va intra în funcțiune, de succesul său depinzând capacitatea României de a se conforma directivei europene de reciclare a deșeurilor de plastic și sticlă în proporție de cel puțin 77% până în 2025 și 90% până în 2029.

Însă schemele de garanție returnare sunt deja active în 13 țări europene: Suedia, Islanda, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Germania, Olanda, Estonia, Lituania și Croația. În prezent, Norvegia înregistrează o rată de colectare a deșeurilor prin SGR de aproape 99%, un studiu recent estimând că pe teritoriul Uniunii Europene ar putea fi risipite cu 31 de miliarde mai puține ambalaje pentru băuturi dacă toate țările UE ar adopta un sistem garanție returnare similare cu cele deja în funcțiune.

După data de 30 noiembrie, românii îşi vor putea duce ambalajele goale la orice magazin din România pentru a putea recupera garanţia acestora. „Vom putea spune că vom trece la mimarea reciclării din ultimii ani la o reciclare reală, la o ţară care face cu adevărat acest lucru şi va fi un sistem simplu, un sistem care ne implică pe toţi şi un sistem care va schimba la faţă, cred eu, România. Astăzi în multe locuri avem o faţă murdară a ţării noastre, fie că discutăm despre albiile cursurilor de apă, despre păduri, despre parcuri, găsim pet-uri aproape peste tot. După intrarea în vigoare a sistemului garanţie-returnare îndrăznesc să cred că aceasta va dispărea”, a declarat Ministrul Mediului, Mircea Fechet, la începutul lunii.

Reprezentanții RetuRO, compania care va administra sistemul de garanție-returnare, au explicat că Sistemul de Garanţie-Returnare este similar cu utilizarea cărucioarelor de cumpărături în supermarketuri - clientul împrumută căruciorul în baza unei garanţii de 50 de bani şi, ulterior, după finalizarea cumpărăturilor, pentru a recupera garanţia, trebuie să returneze căruciorul. Mai concret, Sistemul de Garanţie-Returnare reprezintă un program prin care românii vor plăti o garanţie de 0,50 de lei atunci când vor cumpăra o băutură (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase etc) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri şi 3 litri, inclusiv. Pentru a fi identificate uşor, produsele care vor face parte din sistem vor fi marcate cu un logo specific - Ambalaj cu garanţie.

Care este statutul adoptării SGR în Europa

Norvegia și vecinii săi scandinavi au fost pionierii inițiativei de reciclare. Cu toate acestea, de când Suedia a lansat primul sistem SGR în 1984, între nordul și sudul Europei au început să apară diferențe semnificative de politici de reciclare.

Cele trei cele mai mari țări sudice - Franța, Italia și Spania - lipsesc notabil. Doar Portugalia este dispusă să sfideze diviziunea geografică, dar implementarea sistemul portughez a fost amânat din ianuarie 2022 și autoritățile încă trebuie să decidă ce compania îl va gestiona. Italia a inițiat un proiect de SGR pentru recipiente de băuturi de unică folosință în 2021, dar încă lipsește actul normativ de implementare, arată Investigate Europe.

SGR a revenit pe agenda Uniunii Europene după Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului, privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, care stabilește un obiectiv de 77% colectare separată a sticlelor de plastic până în 2025 și 90% până în 2029. Slovacia, Letonia și Malta au implementat un SGR în 2022, iar Portugalia, România, Irlanda, Ungaria și Austria sunt pe lista țărilor care s-au angajat să se ralieze acestor eforturi de reducere a poluării cu deșeuri din plastic până în 2025. Un raport din 2020 al Curții Europene de Conturi spune că națiunile cu un SGR colectează în medie peste 80% din sticlele PET comparativ cu 58% în întreaga UE.

Norvegia este un exemplu pentru țările care încep un SGR. Pentru a preveni dozele de aluminiu și sticlele de plastic să devină deșeuri, autoritățile au introdus în 1999 o taxă de mediu ridicată pentru ambalajele la băuturi. Taxa scade în funcție de proporția de ambalaje colectate.

Taxa pe sticlele PET în 2023 este de 3.91 NOK (0.34 euro) per unitate și 6.46 NOK (0.57 euro) pentru sticlă și metal. Dar povara plății nu mai pică de mult timp pe industria alimentară, considerând că rata de colectare în Norvegia este peste 95%, procentul reprezentând cerința legislativă pentru ca taxa să fie abolită. Compania de colectare norvegiană Infinitum estimează că anul trecut aproape 99% din sticlele PET și dozele au fost colectate.

„Avem obiceiuri de returnare foarte bine stabilite în Norvegia. Majoritatea oamenilor își returnează sticlele, iar dacă te afli într-un parc și nu te deranjezi să returnezi ambalajul, îl lași lângă coșul de gunoi și cineva vine și îl ridică. Asta este grozav la sistem. Dacă nu există un depozit pentru sticle, nimeni nu se va deranja să le ridice." a declarat pentru Investigate Europe Kjell Olav Maldum, CEO la Infinitum, sistemul de SGR pe care compania sa îl gestionează în Norvegia. Consumatorii sunt taxați cu o taxă de depozit când cumpără o băutură într-o sticlă de plastic de unică folosință sau o cutie de aluminiu, bani pe care îi recuperează când returnează recipientul gol. Producătorii sunt, de asemenea, motivați, deoarece ratele mai mari de colectare înseamnă taxe mai mici.

Germania a fost prima țară europeană cu o populație de peste 30 de milioane de locuitori care a adoptat un Sistemul de Garanție-Returnare încă din 2003, preluând principiile de funcționare de la sistemele din țările nordice. SGR din Germania atinge o rată foarte mare de colectare și include colectarea sticlei, metalului și plasticului. Taxa (pfand) pentru sticlele PET este de 0,25 euro, mai mare decât pentru sticlele de sticlă (0,08 și 0,15 euro).

În Republica Cehă există estimări care indică faptul că țara va reuși să atingă obiectivul Directivei UE privind sticlele de plastic de unică folosință (o rată de colectare de 77% a recipientelor PET până în 2025), fără implementarea SGR. Compania locală de colectare EKO-KOM susține că atinge în prezent o rată de colectare de 82% datorită rețelei sale dense de colectare a deșeurilor. Cu toate acestea, al doilea obiectiv (90% până în 2029) ar putea fi o problemă pentru țările din Europa Centrală și de Est.

„Discuțiile trebuie să fie purtate în ceea ce privește al doilea obiectiv, dar cantitatea de sticle de băuturi care trebuie colectate în plus față de starea actuală este de aproximativ zece mii de tone. Acest lucru poate fi realizat printr-o gamă întreagă de măsuri", susțin reprezentanți ai Ministerului Mediului din Cehia pentru EURACTIV Slovacia, conform unui raport al companiei slovace de colectare a deșeurilor Sensoneo. Ministerul ceh ia în considerare reducerea graduală a producției de deșeuri municipale mixte și consolidarea rețelei de colectare sortată.

Totuși, potrivit companiilor de băuturi, aceste soluții nu vor fi suficiente pentru a atinge obiectivele europene. "Colectările voluntare nu au avut succes nicăieri în lume, iar Republica Cehă nu va fi o excepție", a spus Andrea Brožová, purtătoarea de cuvânt a inițiativei Zálohujme (Să depunem).

Studiul recent numit What We Waste, realizat de Fundația Changing Markets, menționat mai sus în acest articol, a arătat că deșeurile de ambalaje pentru băuturi ar scădea rapid cu implementarea SGR și în Republica Cehă - de la 93 de ambalaje aruncate pe cap de locuitor pe an la 22).

În Danemarca, Dansk Retursystem este ONG-ul responsabil pentru toate operațiunile legate de SGR începând cu 2002, organizația fiind desemnată prin lege să colecteze toate ambalajele goale de unică folosință pentru care s-au plătit taxe pe toată suprafața țării.

Sistemul de garantare returnare danez are două dimensiuni: una pentru recipiente reutilizabile și una pentru recipiente de unică folosință. Sistemul de recipiente reutilizabile constă în sticle de plastic și sticlă fără marcaje care pot fi spălate, reumplute și refolosite. Aproape un sfert din toate sticlele marcate pentru returnare vândute în Danemarca sunt reutilizabile.

Sistemul de unică folosință funcționează pe baza sistemului de depozit ABC, întrucât diverse sticle și doze pot fi returnate. Există diferite marcaje 'Pant A', 'Pant B' și 'Pant C' pe sticle și doze, ceea ce implică faptul că sume diferite de bani sunt returnate clienților în funcție de tipul de material utilizat în sticle și doze, și volumul fiecărei sticle sau doze.

În Țările Baltice, Sistemul de Garanție Returnare din Lituania a fost lansat în 2016 și este considerat unul dintre cele mai moderne astfel de sisteme din lume, la ora actuală. Pe parcursul primului an de la implementare, rata de colectare a recipientelor pentru băuturi a ajuns la 70%, după care procentul a crescut cu încă 20% în anul care a urmat, țara reușind să atingă o rată de colectare de 92% în 2017. Ultimele date arată o rată de colectare de 92% în prezent.

Operatorul SGR din Letonia este SIA Depozīta Iepakojuma Operators, în care diverse companii de băuturi și asociații ale acestor companii, precum și companii de retail din industria alimentară, sunt acționari, arată raportul Sensoneo. Sistemul a fost lansat pe 1 februarie 2022 și, în primele șase luni de funcționare, au fost colectate 187,7 milioane de articole de ambalaj marcate corespunzător (sticle de plastic și sticlă, doze de aluminiu), dintre care 101,5 milioane de articole au fost returnate de către consumatori. Garanția pentru fiecare articol este de 10 eurocenți, similar cu Estonia, unde SGR este implementat încă din 2005, în 2021 țara înregistrând un volum de colectare de 293 de milioane de articole cu garanție prin SGR.

Situația administrării deșeurilor din Europa

În fiecare an, peste 41 de miliarde de sticle de plastic, sticle de sticlă și doze de aluminiu sunt aruncate în zonele urbane, natură și râuri sau ajung în gropile de gunoi sau incineratoare în 24 de țări ale UE, creând suficiente deșeuri pentru a acoperi de 400 de ori zona Grand Place din Bruxelles cu un strat de sticle și doze de 10 metri adâncime, conform datelor din raportul What We Waste, publicat de organizația non-profit de cercetare Reloop și susținut de Break Free From Plastic și Changing Markets Foundation.

Conform raportului, pe teritoriul Uniunii Europene ar putea fi risipite cu 31 de miliarde mai puține ambalaje pentru băuturi dacă toate țările UE ar adopta un sistem garanție returnare similare cu cele deja în funcțiune în opt state membre – inclusiv Germania, Finlanda și Lituania – această mișcare reducând totalul risipei de sticle și doze cu 75%.

