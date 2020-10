Intrebari si raspunsuri despre tratamentul cu implant dentar

Este un surub din titan de inalta puritate 100% compatibil cu organismul uman. Acesta se insereaza in arcada dentara si suplineste functia radacinii dintelui pierdut.Spre deosebire de alte tratamente stomatologice pentru inlocuirea dintilor pierduti, cel cu implanturi nu deterioreaza dintii vecini.Fiecare cabinet stomatologic stabileste un pret implant dentar , in functie de brandul acestuia, tipul anesteziei, experienta medicului care efectueaza procedura, precum si alte investigatii suplimentare, insa daca alegi o clinica cu renume, poti beneficia de diverse oferte si poti plati costul tratamentului in rate.De exemplu, in prezent, Dental Excellence are un pret redus pentru implanturile de la INNO (1845 de Lei, pret initial - 2050 de Lei) si Bredent (2151 de Lei, pret initial - 2390 de Lei).In cazul in care pana acum ai amanat mersul la dentist din cauza fricii de durere, trebuie sa stii ca interventia de implantare se efectueaza sub anestezie, asa ca nu este dureroasa. Dupa ce va trece efectul anesteziei, este posibil sa simti putin disconfort, dar medicamentele antiinflamatoare prescrise de medic il vor elimina.Trebuie sa stii ca exista 3 tipuri de implanturi:* implanturile care inlocuiesc dintii pierduti si se integreaza in osul maxilarului, devenind radacina artificiala pentru noii dinti;* implanturile pentru protezele dentare mobile care le fixeaza si le ofera stabilitate;* implanturile Fast and Fixed - 4 sau 6 implanturi care sustin dintii pe intreaga arcada dentara.Pretul unui implant dentar este mai ridicat si datorita faptului ca el poate rezista o viata intreaga. Durabilitatea implanturilor este foarte mare, daca sunt ingrijite corespunzator. De aceea, dupa ce apelezi la acest tratament dentar, este important sa tii cont de recomandarile medicului dentist cu privire la ingrijirea orala.Cu ajutorul unui implant dentar, se previne migrarea naturala a dintilor si procesele de atrofie osoasa, resorbtie osoasa sau retractie gingivala. De asemenea, implanturile permit reluarea functiilor masticatorii, astfel ca vei putea mesteca din nou orice tip de aliment.In plus, daca vei apela la un astfel de tratament, iti vei imbunatati calitatea vietii si iti vei recapata zambetul de altadata.Din fericire, ele nu exista! Aceasta procedura moderna este cea mai buna solutie pentru majoritatea adultilor care au o stare generala buna. Daca ai depasit varsta de 16-18 ani si te confrunti cu o dantura incompleta, poti apela cu incredere la tratamentul cu implanturi.Acestea fiind spuse, atunci cand vrei sa-ti refaci dantura, clinica stomatologica www.dentalexcellence.ro te asteapta cu preturi avantajoase si cele mai bune servicii. Lasa-te pe mainile specialistilor cu experienta si bucura-te din nou de un zambet perfect!