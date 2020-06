Peste 1000 de persoane, consiliate gratuit in timpul izolarii la domiciliu, pe platforma online Medici pentru Romania

Campania "Nu uitam de ceilalti", o initiativa civica lansata, la sfarsitul lunii martie, de programul Medici pentru Romania, si-a propus, pe intreaga perioada a izolarii la domiciliu, sa ajute pacientii cu boli cronice sau diverse simptome usoare, fara legatura cu COVID-19, care au avut nevoie de suport si consultanta medicala.In cadrul programului s-au afiliat aproape 100 de medici voluntari din diferite specializari, precum psihiatrie, neurologie, pediatrie, psihologie, dermatologie, ginecologie, cardiologie, oftalmologie, gastro-enterologie, stomatologie, ORL, medicina de familie, chirurgie plastica.Asa se face ca peste 1000 de pacienti au beneficiat, pe parcursul a doua luni, de consiliere medicala gratuita prin intermediul telemedicinei. Oamenii au stat acasa, pentru a limita raspandirea COVID-19, dar au putut beneficia de suport medical gratuit, din intimitatea casei lor, prin internet. Ei au putut discuta deschis si confidential, prin videoconferinta, cu profesionisti in domeniul sanatatii."Pe parcursul a doua luni de campanie, peste 1000 de romani au beneficiat de consiliere medicala online gratuita. M-am bucurat sa vad ca numarul medicilor voluntari a crescut constant in toata aceasta perioada, ajungand acum la aproximativ 100. Cererea a fost extrem de mare, iar oamenii au descoperit avantajele telemedicinei care, desi in alte tari reprezinta o practica des intalnita, in Romania se afla abia la inceput", declara Alexandru Costache, initiatorul programului Medici pentru Romania.Discutiile cu medicii se defasoara exclusiv online, astfel ca nu este necesara deplasarea de la domiciliu a pacientilor. Fiecare sedinta de consiliere prin videoconferinta dureaza 15 sau 30 de minute si se realizeaza in urma programarii online pe www.medicipentruromania.ro . Suportul exclude urgentele, pentru acest lucru pacientii trebuind sa sune la 112.Avantajele consilierii online oferite sunt multiple:* Pacientii pot discuta deschis si confidential, prin videoconferinta, cu un profesionist.* Au acces la medici romani foarte buni, din tara si din intreaga lume, din confortul casei lor.* Scade riscul de a fi expusi infectarii cu coronavirus, nefiind necesara deplasarea in afara domiciliului.* Se reduce presiunea pe camerele de garda si cabinetele de consultatii.Medici pentru Romania isi propune:* Construirea unei comunitati la care sa adere atat medicii din Romania, cat si cei din Diaspora;* Atragerea cadrelor medicale romanesti, din afara, alaturi de care, prin experienta acestora dobandita in tara adoptiva, sa ajutam la imbunatatirea sistemul medical romanesc;* Oferirea unui serviciu de calitate pacientului prin directionarea acestuia catre un specialist local;* Consilierea medicilor care doresc intoarcerea in Romania in vederea reintegrarii acestora in sistemul medical romanesc;* Sustinerea inovatiei in domeniul medical;* Conectarea pacientilor cu medicii romani din Diaspora in vederea obtinerii unei a doua opinii legate de un diagnostic;* Cresterea calitatii actului medical.Proiectul Medici pentru Romania a fost initiat, in luna octombrie a anului trecut, de Andrei Baciu (medic chirurg cardiovascular), Sebastian Burduja (antreprenor social), Alexandru Costache (antreprenor social) si Victor Costache (medic chirurg cardiovascular), ulterior alaturandu-se echipei Dragos Preda (antreprenor social), Sorina Stroe (medic stomatolog) si Victor Juganaru (medic rezident).