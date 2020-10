11 sfaturi pentru calmarea durerilor de stomac

1. Nu te intinde in pat, dupa masa!

2. Ia medicamentele adecvate!

3. Bea suc natural de aloe vera!

4. Fa o baie calda!

5. Bea un ceai de musetel!

6. Consuma ghimbir!

7. Consuma menta!

8. Foloseste comprese calde!

9. Evita alcoolul si tutunul!

10. Bea lapte!

11. Incearca remedii preparate in casa!

Dieta si eventual medicatia unor boli sunt importante in ceea ce priveste preventia simptomelor digestive. Insa, ce faci daca acestea au aparut deja? Iata cateva trucuri simple prin care poti scapa de durerile de stomac.Pozitia orizontala favorizeaza intoarcerea alimentelor in esofag si ingreunarea digestiei. De aceea, arsurile la stomac si durerile se intensifica. Evita aceasta pozitie timp de cateva ore dupa masa sau pana ce durerea trece. Plimbarea poate facilita digestia.Nu uita sa iei medicamentele prescrise de medic, daca suferi de afectiuni gastrointestinale. Daca nu ai astfel de probleme, ci doar de o banala indigestie, incearca analgezicele comune sau alte medicamente care imbunatatesc digestia si reduc balonarea. Ofertele lunii Dr.Max pot include astfel de produse. Totusi, o durere insuportabila sau frecventa nu trebuie mascate cu medicamente, ci trebuie sa te trimita la medic.Sucul natural de aloe vera are efect laxativ. Astfel, acesta poate fi util persoanelor care au dureri de stomac provocate de constipatie sau de o digestie dificila.O baie calda iti relaxeaza muschii si poate ajuta, in acest fel, la ameliorarea crampelor. De asemenea, baile calde reduc stresul, factor important in ceea ce priveste aparitia simptomelor digestive.Musetelul este o planta care amelioreaza simptomele digestive, inclusiv durerile si balonarea. Prepara o infuzie de flori de musetel, folosind 3 grame de planta la 100 ml apa clocotita. Lasa la infuzat timp de 30 de minute, apoi bea-l la o temperatura acceptabila.Atunci cand este vorba de o indigestie, durerea de stomac poate fi ameliorata cu ajutorul ghimbirului. Substantele din compozitia acestuia (gingerol si shogaol) au efect de calmare a gretii si varsaturilor si maresc viteza contractiilor de la nivelul stomacului. Se recomanda consumul de ghimbir crud in sucuri, capsule sau sub forma de pudra adaugata in mancare.Menta amelioreaza durerile stomacale si reduce spasmele intestinale. Aceasta este folosita pentru tratarea indigestiei. Poti consuma menta sub forma de ceai sau capsule.Pune comprese calde la nivelul abdomenului, folosind o sticla cu apa calda, o compresa termica sau o perna pentru apa incalzita. Senzatia iti va distrage atentia de la durere si iti va relaxa muschii, ceea ce ajuta ulterior la ameliorarea durerii.Alcoolul si tutunul nu fac decat sa agraveze simptomele digestive. Tutunul irita mucoasa gatului si stomacului. De asemenea, alcoolul afecteaza mucoasa gastrica si ingreuneaza procesul de digestie. Evita fumatul si consumul de alcool, atunci cand te doare stomacul, macar pana ce simptomele dispar.Un pahar cu lapte poate ajuta la combaterea durerii de stomac. Laptele are efect de pansament gastric, fiindca neutralizeaza acidul din stomac. De aceea, este recomandat persoanelor cu gastrita. Atat durerea de stomac cat si refluxul gastroesofagian pot fi ameliorate prin consumul de lapte.Unele remedii traditionale pot fi utile in ameliorarea durerii de stomac:● O lingura de otet de mere, amestecata intr-o cana cu apa.● Zeama de lamaie/lime si un praf de bicarbonat de sodiu, amestecate intr-o cana cu apa.● O lingurita de scortisoara intr-o cana cu apa fiarta.● 1-2 lingurite chimion puse intr-o cana cu apa clocotita.● Jumatate de lingura de busuioc uscat, amestecata intr-o cana cu apa clocotita.Asadar, durerea de stomac poate fi combatuta prin mai multe metode, in functie de factorul care a cauzat-o. Totusi, este important sa mergi la medic daca simptomele persista sau daca sunt severe.