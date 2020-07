7 masuri care te protejeaza de raceala si gripa

Din fericire, exista cateva metode ce tin de stilul de viata si de intarirea sistemului imunitar, care te pot ajuta sa previi aceste afectiuni. Iata ce trebuie sa faci.In primul rand, trebuie sa respecti cateva masuri de igiena:● Spala-te, frecvent, pe maini, mai ales dupa ce ai atins obiecte din spatii publice si inainte de fiecare masa● Evita contactul cu persoane bolnave de raceala sau gripa● Evita sa-ti atingi ochii, gura si nasul cu mainile neigienizateStiai ca secretul impotriva racelii si gripei este alimentatia sanatoasa? O dieta sanatoasa alimenteaza corpul cu nutrientii necesari pentru un sistem imunitar puternic. Asigura-te ca:● Mananci, zilnic, multe fructe si legume, cat mai colorate. Acestea contin antioxidanti, vitamine si minerale care intervin in activitatea sistemului imunitar● Mananci jumatate de cana de probiotice (iaurt, chefir, vegetale murate) pe zi● Mananci grasimi sanatoase (oleaginoase, peste gras).● Limitezi consumul de zahar si sare● Eviti prajelile si optezi pentru fierberea, coacerea sau gatirea la aburi a alimentelor● Eviti alimentele intens procesate industrial (dulciuri, sucuri, mezeluri, snacksuri, fast-food)● Limiteaza consumul de alcool● Bea 6-8 pahare de apa pe ziStresul puternic afecteaza activitatea sistemului imunitar, prin influenta avuta asupra activitatii hormonale. Evitarea stresului ajuta la mentinerea unui sistem imunitar puternic. Pentru a tine stresul sub control, incearca sa rezolvi posibilele cauze ale acestuia. De asemenea, fa, zilnic, activitati placute si relaxante, socializeaza si petrece timp cu cei dragi. Odihna si activitatea fizica sunt, de asemenea, factori care scad stresul.Un adult are nevoie de 7-8 ore de somn pe noapte. Odihna influenteaza stresul si apetitul. Somnul insuficient provoaca oboseala, scade performantele si afecteaza activitatea hormonala. Toate acestea duc la cresterea stresului. Mai mult decat atat, somnul insuficient afecteaza si hormonii implicati in initierea si finalizarea actului de manca. Studiile arata ca un somn deficitar creste apetitul si favorizeaza supraalimentatia.Tigarile contin peste 7000 de substante toxice, asa ca nu e de mirare ca fumatul scade imunitatea. Acelasi viciu creste riscul de a dezvolta unele boli, mai ales infectii respiratorii, si ingreuneaza procesele de vindecare. Prin urmare, incearca sa renunti la fumat sau redu, treptat, consumul de tigari. Persoanele specializate te pot ajuta in acest sens. Daca nu fumezi, asigura-te ca ramai la stadiul de nefumator.Activitatea fizica sustine capacitatea de aparare a organismului. Sportul imbunatateste circulatia sangelui si favorizeaza distribuirea nutrientilor catre toate tesuturile. De asemenea, sportul influenteaza productia de endorfine, neurotransmitatori care aduc o stare de bine si reduc stresul.Atunci cand esti expus la agenti patogeni, sau in lunile reci, fortifica-ti sistemul imunitar cu ajutorul unor suplimente alimentare. Vitamina C, zincul, vitamina D3, uleiul de ficat de cod, echinacea si mierea de manuka sunt suplimente alimentare potrivite pentru sustinerea imunitatii. De asemenea, poti opta pentru complecsii de vitamine si minerale destinate sistemului imunitar.In concluzie, raceala si gripa pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viata sanatos si prin respectarea masurilor de igiena.