Rompetrol Rafinare: piederi operationale de 19,5 mil dolari in T1

Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului Rompetrol, a inregistrat in primul trimestru din acest an piederi operationale de 19,5 milioane dolari si o cifra de afaceri in crestere cu 29%, de peste 800 milioane dolari, potrivit rezultatelor transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Newsin.

"Rezultatele financiare au fost influentate de evolutia semnificativa a factorilor specifici industriei de profil astfel, nivelul marjei de rafinare a scazut cu 68%, iar cotatia titeiului a crescut cu 72%. In ceea ce priveste evolutia cotatiilor produselor petroliere, aceastea au inregistrat cresteri de 71% pentru benzina si 46% pentru motorina", se arata in raportul companiei.

Pe langa acesti factori, mediul de afaceri a fost in continuare afectat de influentele crizei financiare internationale, care au determinat atat o scadere a cererii de produse, cat si mentinerea unor conditii dificile de obtinere a capitalului de lucru si a finantarilor aferente, spun reprezentantii companiei.

De asemenea, volumele totale de produse petroliere comercializate prin segmentul de distributie (retail, en-gros si reteaua Partener) au inregistrat o scadere de aproximativ 2%, pana la 276.000 tone, sustinute de o crestere de 6% pe segmentul en-gros, in timp ce zona de retail a inregistrat o scadere de 8%.

In ceea ce priveste segmentul de rafinare, reprezentat de rafinaria Petromidia si punctul sau de lucru Vega Ploiesti, acesta a inregistrat in primul trimestru o cifra de afaceri in crestere cu 28%, pana la un nivel de 724 milioane dolari, in timp ce rezultatul operational negativ de aproximativ 28 de milioane dolari a fost puternic influentat de marjele reduse de rafinare.

Ads

Vanzarile totale de carburanti aferente acestui segment au fost de 640.000 tone, in scadere cu aproximativ 16% fata de perioada similara din 2009, pe fondul unei cantitati totale de materii prime procesate de 950.000 tone.

Segmentul de distributie, format din companiile Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Logisitics si Rompetrol Gas, a consemnat in T1 2010 o crestere cu 31% a cifrei de afaceri, de 450 de milioane de dolari , precum si un rezultat operational (EBITDA) pozitiv de aproximativ 7 milioane de dolari, in scadere cu 26% fata de T1 2009.

Totodata, Rompetrol Petrochemicals, divizia de petrochimie a Grupului Rompetrol, a consemnat in primele trei luni o crestere de 53% a cifrei de afaceri, pana la un nivel de aproximativ 73 de milioane dolari, datorita imbunatatirii cotatiilor internationale ale produselor petrochimice fata de primul trimestru al anului 2009.

"Pe fondul reducerii sau inchiderii unor capacitati de productie din Europa Centrala si de Est, compania isi mentine obiectivul stabilit de a deveni unul dintre principalii furnizori si producatori de polimeri din regiune.

Ads

Rompetrol Petrochemicals este unicul producator de polipropilena si de polietilene din Romania, reusind astfel sa-si consolideze cota de piata", se mai arata in raport.

Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare SA si cele ale subsidiarelor Rompetrol Petrochemicals SRL, Rom Oil SA, Rompetrol Downstream SRL si Rompetrol Logistics SRL (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas SRL).

Rompetrol Downstream opereaza 805 statii de distributie, cuprinzand 456 de statii de distributie carburanti (statii proprii, Partener Rompetrol, statii Expres) si 349 de baze interne cu o capacitate de 9 si 20 metri cubi, la acestea adaugandu-se si 250 de statii de distributie a GPL-ului auto si peste 6.000 de puncte de vanzare butelii operate de Rompetrol Gas.

Rompetrol Rafinare a platit in primul trimestru peste 230 de milioane dolari la bugetul de stat.

Ads