Peste 10 companii, interesate de concesiuni in Marea Neagra

Peste 10 companii, intre care ExxonMobil, Grupul MOL, Melrose Resources, Midia Resources si Total, sunt interesate sa exploreze titei si gaze in cele 30 de perimetre scoase la concesionare de ANRM, din care 11,cu suprafata totala de 11.000 km patrati, se afla in platoul continental din Marea Neagra.

"Cele 30 de perimetre scoase de ANRM la concesionare prin Runda X au fiecare circa 1.000 km patrati si insumeaza 30.000 km patrati. Dintre acestea, 12 se afla in partea de vest a tarii, in Campia Panonica, sapte perimetre se afla in Dobrogea, iar , cu suprafata totala de 11.000 km patrati, sunt in platoul continental din Marea Neagra.

Cinci din cele 11 din Marea Neagra se afla in zona castigata de Romania in procesul de la Haga", a declarat pentru NewsIn presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), Alexandru Patruti.

Acesta a afirmat ca peste zece mari companii sunt interesate sa participe la Runda X organizata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, privind explorarea acestor 30 de perimetre petroliere.

"Companiile care au solicitat ANRM documentatii geologice si geofizice pentru perimetrele petroliere oferite spre concesiune, incluse in pachete de date specifice, sunt: ExxonMobil, Grupul MOL impreuna cu Expert, Hunt Oil, Melrose Resources BV, Midia Resources SRL, Total, Audax Resources Ltd, Blackstairs Energy, Strzelecki Energy si consortiul format din Aurelian, JKX si Sorgenia", a precizat Patruti.

Potrivit acestuia, termenul final pentru depunerea ofertelor este 19 mai, iar inceperea negocierilor pentru perimetrele adjudecate va incepe la 19 iulie 2010, sau, dupa caz, dupa rezolvarea eventualelor contestatii.

De asemenea, ANRM va initia in luna mai Runda XI, privind exploatarea a cateva perimetre petroliere la care au renuntat companiile Romgaz si Petrom.

"Daca Runda X este de explorare, Runda XI va fi de exploatare si o vom demara in luna mai. Daca se constata ca exista zacaminte la care Romgaz si Petrom au renuntat, cu potentiale resurse de titei si gaze naturale, atunci le vom scoate la licitatie. Fiecare perimetru va avea maxim un km patrat", a adaugat Patruti.

ANRM este institutia guvernamentala responsabila cu acordarea licentelor de exploatare miniera. De asemenea, agentia organizeaza licitatii pentru activitatile de explorare si exploatare pentru minerale solide si pentru petrol si gaze naturale. Agentia se afla sub coordonarea primului ministru si sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

