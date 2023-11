Cum a ajuns România lider continental în reactoare nucleare mici. "Prima țară din Europa care va instala SMR va avea numeroase beneficii"

Asociația Energia Inteligentă a făcut o analiză referitoare la implementarea în România a tehnologiei Small Modular Reactor (SMR), adică a centralelor nucleare de capacitate redusă.

România este într-o fază înaintată a construirii primului reactor modular mic. Proiectul este implementat la Doicești, lângă Târgoviște, pe locul unei foste centrale electrice de termoficare de mare capacitate. România este prima ţară din Europa şi a doua din lume (după SUA) care implementează tehnologia SMR.

Reactoarele modulare mici sunt prototipuri de reactoare nucleare ce folosesc fisiunea nucleară pentru a produce energie. Ele sunt mai reduse în volum decât reactoarele nucleare tipice, iar construcțiile care le adăpostesc pot avea o amprentă la sol de câteva sute de metri pătrați.

Rectoarele, concepute de firma americană New Scale Power LLC și marketizate sub numele comercial NuScale Power, folosesc apă ușoară pentru răcire (spre deosebire de altele care folosesc apă grea) și utilizează uraniu slab îmbogățit pe post de combustibil nuclear. Potrivit design-ului, fiecare modul va fi ținut într-un bazin subteran și va avea o capacitate de 77 MWe. Fiecare centrală nou construită poate avea 4, 6 sau 12 module, în funcție de necesități.

În mai 2023, președintele american Joe Biden a anunțat în cadrul summit-ului G7 că SUA și parteneri multinaționali publici și privați din Statele Unite, Japonia, Republica Coreea și Emiratele Arabe Unite vor finanța cu până la 275 milioane de dolari proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) din România. Bucureștiul devine astfel lider în implementarea tehnologiei moderne în Europa Centrală și de Est.

Reactorul modular de la Doicești poate fi finalizat în 2027-2028. Costul total de construcție nu a fost estimat încă, dar va avea, cel mai probabil, șase module, fiecare având o capacitate de a genera 77 MW de electricitate. Puterea totală va ajunge la 462 MWe, în condițiile în care un reactor al centralei de la Cernavodă generează 700 de MWe. Reactorul de la Doicești, aflat la 90 de kilometri de București, "poate alimenta 46.200 case, de exemplu, dacă luăm în considerare un consum mediu de 10 kw/casă", estimează Cosmin Ghiță, directorul Nuclearelectrica, pentru Europa Liberă.

Calendarul dezvoltării tehnologiei SMR în România.

Alte centrale similare ar urma să fie construite și în alte locuri din România, amplasamentele urmând a fi stabilite la capătul studiilor aflate în prezent în derulare.

Pe 13 iunie 2023, Nuclearelectrica, NuScale Power, E-INFRA, Nova Power & Gas, Fluor Enterprises și Samsung C&T Corporation au semnat un memorandum de înțelegere pentru a colabora în implementarea centralelor electrice NuScale VOYGR în Europa Centrală și de Est și în România.

România ar urma să furnizeze astfel sprijin altor state din Europa centrală și de est interesate de tehnologia SMR, cum ar fi planificarea proiectului, obținerea de licențe si autorizații, inginerie, achiziții publice, construcție, exploatare, întreținere, dezafectare, finanțare sau capitalizare a resurselor locale.

„Implementarea reactoarelor modulare mici este un efort de cooperare internațională fără precedent, pentru a răspunde nevoilor de energie și de decarbonizare. Proiectul SMR va asigura securitatea energetică, dezvoltarea locală și regională, reutilizarea amplasamentelor fostelor centrale pe bază de cărbune și va oferi multiple beneficii economice și sociale.

De la sprijin financiar la suport tehnic, implementarea SMR, în România și la nivel internațional, beneficiază de efortul comun al unor state și organizații cu experiență și competențe deosebite. Suntem mândri că, pe baza celor 26 de ani de performanță recunoscută a Nuclearelectrica, România a câștigat încrederea partenerilor noștri internaționali și face parte din elita nucleară globală care lucrează împreună pentru a răspunde cerințelor de securitate energetică și de decarbonizare”, a mai declarat Cosmin Ghiță, cu ocazia semnării memorandumului.

Expertul Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, analizează, în context, implementarea tehnologiei SMR în România.

"Apreciez că Romania are mai multe avantaje prin continuarea dezvoltării proiectelor SMR:

întreaga clasă tehnologică a SMR-urilor și-a dovedit benefiicile pentru securitate energetică, decarbonizare, decarbonizarea industriilor grele, dar și alte beneficii dincolo de producerea de energie curată, intermitentă, prin aplicațiile care există în prezent (producerea de hidrogen verde, desalinizare etc). Ele sunt complementare atât cu reactoarele de dimensiuni mari, cât și cu sursele de energie regenerabile, prin modularitate și flexibilitate, și prin posibilitatea de a fi amplate în zone isolate sau pe locul fostelor termocentrale.prin dezvoltarea proiectelor SMR, România are oportunitatea de a deveni un lider regional pentru dezvoltarea acestor tehnologii, cu oportunități majore, pentru securitatea energetică a României,România are posibilitatea pentru dezvoltarea lanțului de furnizori, putând deveni potențial centru de producție și asamblare a componentelor și centru de pregătire a viitorilor operatori, precum și operator preferat pentru celelalte centrale SMR în dezvoltare în Europasingura tehnologie SMR din lume, aprobată de cel mai riguros reglementator nuclear din lume, US NRC este cea dezvoltată de NuScale.există un interes crescut pentru implementarea tehnologiei SMR la nivel global, dar și European, la care România care a avut numeroase premiere Europene și Mondiale în domeniul energiei nu poate să nu fie parte.

- US, Canada, Franța, Marea Britanie, Polonia, Cehia, Estonia, Slovacia, Bulgaria sunt state care sunt interesate să dezvolte SMR și fac deja primii pași în dezvoltare. Este chiar o competiție a țărilor pentru a avea întâietate în dezvoltare pentru că prima țară din Europa care va instala SMR va câștiga și numeroase beneficii: industria și forța de muncă locală vor putea fi implicate în dezvoltarea proiectelor regionale – asta însemnând locuri de muncă și taxe plătite la bugetul de stat și local, dezvoltare regională.

- În luna noiembrie 2023, Comisia Europeană a anunțat oficial crearea unei Alianțe Industriale dedicată reactoarelor modulare mici (SMR) care se va concentra pe accelerarea implementării acestor tehnologii și pe asigurarea unui lanț de aprovizionare puternic al UE, inclusiv a unei forțe de muncă calificate. Comisia Europeana recunoaste contributia pe care SMRurile o pot aduce la decarbonarea sectorului energetic, precum și celelalte beneficii, printre care menținerea și crearea de locuri de muncă.

Tehnologiile SMR, inclusiv tehnologia SMR NuScale, sunt susținute de Guvernul Statelor Unite, iar România are un parteneriat strategic, de lungă durată cu SUA în domeniul energeticii nucleareTehnologia SMR este una solidă și se bazează pe o tehnologie cu o istorie de peste 60 ani de operare în siguranță, în peste 300 centrale din lume.România are experiență să se implice în dezvotarea unui proiect SMR la această amploare:

- are 27 ani de operare în siguranță a unui reactor nucler;

- un reglementator riguros, CNCAN, care deja a aprobat documentul Bază de Autorizare care va facilita implementarea procesului de autorizare pentru toate etapele de dezvoltare a centralei nuclearoelectrice SMR din România.

România are un lanț de furnizori în industria nucleară care pot contribui la dezvoltarea proiectelor și un sistem de învățământ la cele mai înalte standarde, în domeniul ingineresczona de excludere pentru centrala SMR cu 6 module și o capacitate de 462 MW este perimetrul amplasamentului și nu este necesară evacuarea populației din zonele adiacente.

- în noiembrie 2022, NRC (Comisia de Reglementare Nucleară din Statele Unite ale Americii) a emis Raportul final de evaluare a securității nucleare (FSAR) care include și informații privind stabilirea zonei de excludere și a zonelor de planificare la urgență.

- pentru comparație, la CNE Cernavodă, zona de excludere pentru centrala care are 1400 MW (de aproape 3 ori mai mult decât centrala SMR de la Doicești), este de 1 km.

