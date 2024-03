Valentin Budeș (Sphera) la Quarterly Report 3: ”EBITDA a atins nivelul istoric de 148 de milioane de lei”

Valentin Budeș, directorul financiar al Sphera Franchise Group, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit, în mod special, despre cifre, dat fiind că 2023 a fost cel mai bun an din istoria Sphera, iar profitul net aproape că s-a dublat.

Valentin Budeș a punctat că anul 2023 a fost închis cu un nivel istoric al vânzărilor, de 1,47 miliarde de lei, fiind vorba de o creștere de 11% față de anul 2022.

”Azi o să vorbim mai mult despre cifre și mai exact despre rezultatele anului 2023 pe care le-am publicat recent. Am decis să fie despre cifre din trei motive. În primul rând, pentru că sunt contabil. În al doilea rând, pentru că avem niște cifre minunate, cu care ne mândrim pentru anul 2023, dar și pentru că mi-am amintit ce se spunea în cartea ”Micul Prinț”, și anume că oamenii mari iubesc cifrele. Așa că am închis anul 2023 cu un nivel istoric al vânzărilor, 1,47 de miliarde de lei, o creștere de 11% față de anul 2022. Am contribuit de la un trimestru la altul adăugând cifră de afaceri suplimentară, am început cu un nivel de 335 în primul trimestru al anului 2023, terminând cu un nivel de 395 de milioane în trimestrul al patrulea, lucru care face din trimestrul al patrulea cel mai bun trimestru din istoria grupului nostru, și nu numai din perspectiva cifrei de afaceri, dar și a profitului net și a nivelului înregistrat pentru indicatorul EBITDA.

După cum știți, sunt trei țări în care operăm, România, Italia și Republica Moldova. În fiecare dintre aceste țări am înregistrat creșteri de două cifre, am atins nivelul de un miliard 265 în România, 184 de milioane în Italia și 21 de milioane în Republica Moldova. De altfel, fiecare brand din portofoliul nostru a înregistrat creșteri de două cifre, cu excepția Pizza Hut, despre care o să vă vorbesc puțin mai târziu”, a spus Valentin Budeș pe scena evenimentului #1 pentru companii la BVB.

Sphera Franchise Group - cel mai mare operator de restaurante din România

Sphera Franchise Group este mai mare operator de restaurante din România, de altfel primul care a atins borna de 100 de restaurante operate pentru același brand.

”Câteva lucruri relevante despre grupul nostru, Sphera Franchise Group. Ne-am consolidat poziția de cel mai mare operator de restaurante din România. Am fost primul operator care a atins borna de 100 de restaurante operate pentru același brand. Am avut o gestiune eficientă a cheltuielilor și împreună cu o strategie inteligentă de preț, am reușit să atingem un nivel foarte bun pentru profitul operațional al restaurantelor, care a crescut cu 45,7% față de 2022. Am reușit să avem patru din cele cinci companii din portofoliul nostru pe profit net în 2023. Practic am consolidat profitabilitatea istorică pe care am avut-o la KFC România și KFC Moldova, adăugând pentru prima dată și KFC Italia și Taco Bell în sfera pozitivă, cu profit net pe întregul an. Am continuat să fim consecvenți cu distribuirea dividendelor și în 2023 am avut un nivel record de 65 de milioane de lei, distribuit ca dividende. Nu în ultimul rând, suntem o companie slab îndatorată, cu un grad de îndatorare de doar 0,4”, a mai spus Valentin Budeș.

Continuând pe linia celor mai relevante cifre, directorul financiar al Sphera a menționat de asemenea nivelul istoric atins de EBITDA.

”Evoluția indicatorilor cheie, o gestionare foarte eficientă a cheltuielilor în raport cu profitabilitatea, ceea ce a dus la profitul operațional al restaurantelor în creștere cu 45,7% pentru 2022, iar vestea cu adevărat bună - EBITDA a atins nivelul istoric de 148 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 44,1% evoluție pozitivă față de anul precedent. Am continuat să ne consolidăm rețeaua de restaurante, dar cu mare atenție pe marja de profit. Am construit trei restaurante noi în trimestrul al patrulea, trei KFC în România, două restaurante de tip drive thru, unul la Buzău și unul la Slobozia, și un restaurant tip food court la Craiova. Pizza Hut și-a intensificat procesul de eficientizare cu reorganizarea rețelei prin eliminarea restaurantelor care se suprapuneau ca rezultat al alinierii celor două branduri, Pizza Hut și Pizza Hut Delivery. Astfel, la sfârșitul anului 2023, am avut în operare 170 de restaurante, 121 de tip KFC, 34 Pizza Hut și 15 Taco Bell. Tot la sfârșitul anului 2023 am avut 5.152 de angajați care lucrau în restaurantele noastre și care plăteau taxe.

Câteva cuvinte despre evoluția pe piața de capital. Am avut o creștere remarcabilă a prețului acțiunilor noastre la bursă, rezultate de care suntem foarte mândri și pe care îndrăznesc să spun că și investitorii noștri le apreciază pentru că am reușit să obținem câteva premii în urma votului investitorilor instituționali”, a mai explicat Valentin Budeș.

KFC a pus pofta de hartă

Valentin Budeș a explicat și cum a reușit KFC ”să pună pofta pe hartă”, printr-un parteneriat cu Metrorex.

”Pentru că toate studiile spun că ultimul slide al unei prezentări este cel care rămâne în mintea tuturor, am hotărât să fac o trecere de la cifre la imagini și am să vă spun că practic aceste imagini sunt cel mai bun exemplu al nivelului de creativitate și inovație și profesionalism al unei echipe minunate cu care am onoarea să lucrez în fiecare zi în cadrul grupului nostru. KFC a pus pofta pe hartă după ce am realizat că forma liniilor de metrou ale magistralei bucureștene ilustrează un copănel, printr-un parteneriat cu Metrorex, am schimbat toate hărțile din metroul bucureștean, înlocuindu-le cu o campanie adresată deliciosului nostru copănel crocant și revoluționara crispy șaorma, care a făcut furori la sfâșitul anului și care a lăsat pe buzele clienților noștri celebrul slogan: ”respect șaorma””, a concluzionat Valentin Budeș.

(Momentul complet al Sphera poate fi urmărit în intervalul 1:06:55 - 1:23:57)

Valentin Budeș a oferit de asemenea un scurt interviu Ziare.com, dezvăluind ”ingredientele magice” din spatele succesului.

Ziare.com: 2023 a fost cel mai bun an din istoria Sphera Franchise Group. Profitul net aproape că s-a dublat. Ce ingrediente magice ați pus în șaorma de la KFC?

Valentin Budeș: E o rețetă complexă cea pe care am avut-o în spatele acestor rezultate, bazată pe efort intens și muncă foarte multă, condimentată cu inovație, șaorma a fost una dintre produsele surpriză care a făcut furori spre sfârșitul anului și care a lăsat pe buzele clienților noștri celebrul slogan ”respect șaorma”.

Ziare.com: Reorganizarea Pizza Hut a fost prioritatea în 2023, dar care este provocarea în 2024?

Valentin Budeș: În trimestrul al patrulea din 2023 am închis șase restaurante Pizza Hut, urmate de alte cinci restaurante închise în ianuarie 2024. Urmează un efort susținut în continuare, astfel încât în anul 2024 să se vadă efectele acestei reorganizări.

Ziare.com: Sunteți pentru a doua oară la Quarterly Report. Cum vă simțiți alături de noi în această seară?

Valentin Budeș: Ca la prima întâlnire, destul de emoționat, dar în același timp onorat și fericit că pot să transmit și să clarific orice nelămurire pe care potențialii sau actualii investitori o au legată de compania pe care o reprezint.

