Mircea Teacă (DY Nutrition) la Quarterly Report 3: ”În 2024 vrem să lansăm 130 de produse noi pe piață”

Mircea Teacă, CEO DY Nutrition, a participat la ediția a treia a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a atins cele mai importante borne marcate de companie în ultima perioadă. Printre acestea se numără parteneriatul cu Vitema Pharmaceuticals, reorganizarea companiei, dar și aducerea în echipă a unui director de vânzări global.

DY Nutrition a fost sponsorul principal al evenimentului Quarterly Report atât la prima ediție, cât și la a treia. Mircea Teacă a povestit ce s-a întâmplat în cele cinci luni care au trecut între cele două ediții.

”Față de întâlnirea de acum cinci luni, noi am avansat foarte mult în execuția priorităților strategice pe care le-am declarat. Am finalizat recent liniile de producție în cadrul partenerului nostru, Vitema, asigurându-ne astfel continuitate și producție pentru planurile de creștere, este un pas important și o să începem producția chiar săptămânile acestea pentru primele produse DY Nutrition. În al doilea rând, am regândit organizarea companiei, astfel încât să putem să fim mai agili, mai receptivi la nevoile consumatorilor și mai proactivi în a seta trenduri.

Nu în ultimul rând, am adus în echipă un director de vânzări global, care vine cu o experiență extraordinară în suplimentele nutritive, vine din cel mai mare distribuitor la nivel european, lucru care îi conferă o adresabilitate și un renume în domeniu. Și cred că și eu sunt nou față de întâlnirea de acum cinci luni, eu vin cu peste 18 ani de experiență în piața Pharma și mi-am luat angajamentul de a integra cele mai bune practici din ambele industrii, astfel încât să ne asigurăm că livrăm planurile de creștere și obiectivele ambițioase”, a dezvăluit Mircea Teacă.

Piața suplimentelor sportive și nutritive, în creștere în România

Românii cheltuie anual peste un miliard de euro pe suplimente. De asemenea, există peste un milion de membri activi ai cluburilor și sălilor de fitness, acestea triplându-și încasările în ultimii cinci ani. Mircea Teacă a fost întrebat, pe scena conferinței Quarterly Report, unde pot găsi românii produsele DY Nutrition.

”România este în creștere în ceea ce privește cheltuiala pentru suplimente sportive și nutritive, asta și pentru că în momentul de față suntem încă la jumătate față de media europeană, deci urmează creșteri în continuare. În ceea ce ne privește pe noi, în România suntem prezenți pe toate canelele obișnuite, B2B, și anume în săli, în magazine specializate, dar ne focusăm foarte mult și pe partea de online, cu site-ul nostru propriu, prin care prognozăm să creștem semnificativ în perioada următoare”, a spus Mircea Teacă.

DY Nutrition, în top 5 cele mai performante branduri în 2023 la capitolul încasări

În 2023, DY Nutrition a fost în top 5 cele mai performante branduri ca și încasări pe piața suplimentelor nutritive. Mircea Teacă a punctat calitatea produselor, dar a dezvăluit și că, în 2024, compania v lansa 130 de produse noi.

”Calitativ deja produsele noastre sunt la un nivel de calitate extrem de bine ținut sub control. Cantitativ, cred că cel mai bine ar fi să vorbesc despre planurile pe care le avem pentru că, spre exemplu, în 2024 o să ne concentrăm în a lansa 130 de produse noi pe piață, dezvoltate în parteneriat cu Vitema. După care, un alt proiect extrem de important pentru noi, e intrarea în piața Pharma cu produsele DY Nutrition. Avem dezvoltate produse inovatoare pentru piața pharma, avem în plan să intrăm într-o primă fază în Europa Centrală și de Est, printr-un partener strategic care ne va ajuta din punct de vedere logistic, urmând să ne extindem la alte țări pe viitor. În ceea ce privește portofoliul de nutriție sportivă, anul acesta plănuim de asemenea să intrăm în zece țări noi, în special țările mari din Europa, atât pe canalul B2B, cât în special B2C, astfel încât să oferim consumatorilor produselor noastre”, a mai spus CEO-ul DY Nutrition.

Vitema Pharmaceuticals și DY Nutrition - un joint venture de succes

Vitema Pharmaceuticals și DY Nutrition formează un joint venture, după cum au relatat atât Diana Șerban, cât și Mircea Teacă, CEO-ul DY Nutrition, la a treia ediție a Quarterly Report.

”Vitema și DY formează un joint venture. Practic, compania noastră oferă DY flexibilitatea și agilitatea de a-și evolua evoluția spectaculoasă pe care o are, într-un ritm și mai accelerat, prin oferirea în același timp a posibilității de optimizare a formulelor și de extindere a gamei de produse și către noi arii terapeutice”, a spus Diana Șerban.

”Pentru noi acest joint venture cu Vitema este un pas critic în dezvoltarea companiei. Pentru a ne asigura creșterea prognozată, ne trebuie producție in house, securizând astfel producția și lanțul de aprovizionare, care în domeniu sunt destul de dificile”, a declarat și Mircea Teacă.

(Momentul Vitema și DY poate fi urmărit între 54:17 - 1:06:39)

”ADN-ul produselor DY Nutrition vine din experiența de viață și performanța lui Dorian Yates”

Fondatorul DY Nutrition este nimeni altul decât Dorian Yates, cel mai renumit culturist britanic, având în palmares șase titluri consecutive Mr. Olympia. Mircea Teacă, CEO-ul DY Nutrition, a vorbit despre ”ADN-ul produselor” într-un scurt interviu, oferit Ziare.com, la Quarterly Report.

Ziare.com: Ce v-a determinat să alegeți să încheiați un parteneriat cu Vitema Pharmaceuticals?

Mircea Teacă: În primul rând, pentru noi era critic să mutăm producția in house, ca să putem să ne asigurăm creșterea pe care o prognozăm, și așa cum se întâmplă în general în viață ne-am nimerit împreună cu Vitema în locul potrivit, la momentul potrivit, cu obiective aliniate și viziune similară, și atunci de aici și până la acest parteneriat nu a fost decât un pas.

Ziare.com: Care sunt principalele diferențiatoare ale suplimentelor DY Nutrition?

Mircea Teacă: Am să încep prin a-l menționa pe Dorian Yates pentru că, până la urmă ADN-ul produselor noastre vine din experiența lui de viață și performanța lui, astfel încât formulele produselor noastre sunt de la sine diferențiatoare față de concurență și acum, prin parteneriatul cu Vitema, o să scoatem pe piață produse înregistrate ca și suplimente nutritive, dar cu GMP Pharma, care este o garanție a calității.

