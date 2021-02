Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti organizezi banii pentru o pensie usoara.Ca sa iti faci o idee despre ce vorbesc, o inflatie anuala de 2%, iti "mananca", in zece ani, din cei 100.000 de lei, pe care sa spunem ca i-ai economisit, undeva la vreo 18 - 20.000 de lei, potrivit unor calcule facute cu calculatoarele online.Pe o perioada de 25 de ani, puterea de cumparare a celor 100.000 de lei pe care-i ai, scade la echivalentul a putin peste 60.000 de lei.Daca te intrebi ce este de facut, gandeste-te ca ar trebui sa investesti in produse precum actiunile sau titluri de stat care au o dobanda ceva mai mare decat un depozit.Din actiuni poti scoate un profit mediu si de 10% pe an, ceea ce pe termen lung, nu numai ca iti va reduce semnificativ riscul inflatiei, dar iti va aduce si ceva profituri bunicele la batranete. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum calculezi corect si obiectiv ce rata de credit poti suportaCardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele?Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat ...citeste mai departe despre " Riscuri la pensionare (II): inflatia iti mananca economiile de-o viata " pe Ziare.com