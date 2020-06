Renate Weber si legea impozitarii pensiilor de serviciu, atacata la CCR: "Fie ca este militar, magistrat sau profesor pensionar, trebuie sa plateasca acelasi impozit"

Articolul 16:(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.(2) Nimeni nu este mai presus de lege.(3) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati.Articolul 56:(1) Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice. (2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.(3) Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale.(4) In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii Uniunii care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale.Renate Weber a comentat, motivele pentru care a atacat la Curtea Constitutionala, in calitate de Avocat al POporului, impozitarea pensiilor de serviciu."In momentul in care stabilesti un sistem de impozitare progresiv, te obliga Constitutia sa-l stabilesti la fel pentru toti cei care primesc venituri, indiferent de valoare, nu poti sa extragi niste categorii profesionale, si doar pe acelea sa le impozitezi. Spun asta pentru ca in cuprinsul legii se vorbeste de taxa, dar in realitate nu e taxa, e un impozit. Mai mult, este o dubla impozitare", a declarat Renate Weber, pentru Ziare.com.Doua pensii, doua impozitePe langa pensia contributiva, impozitata cu 10%, anumite categorii (procurorii, judecatorii, personalul aeronautic, personalul auziliar din instantele judecatoresti si parchete, functionarii publici parlamentari, diplomatii, auditorii publici externi ai Curtii de Conturi, deputatii si senatorii) beneficiaza si de o pensie de serviciu, care, in baza legii, ar urma sa fie impozitata cu pana la 85%.Cu toate acestea, Avocatul Poporului considera ca decizia nu este constitutionala, ci discriminatorie: "Criteriul trebuie sa fie acelasi pentru toata lumea, se aplica ...citeste mai departe despre " Renate Weber si legea impozitarii pensiilor de serviciu, atacata la CCR: "Fie ca este militar, magistrat sau profesor pensionar, trebuie sa plateasca acelasi impozit" " pe Ziare.com