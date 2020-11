Cum te pregatesti pentru pensionare, perioada in care vei avea mai putini bani

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa economisesti pentru batranete.Mai bine ai incepe sa te pregatesti pentru ce cheltuieli vei avea atunci si fa acest lucru prin a-ti monitoriza cheltuielile din fiecare luna cu mancarea, utilitatile, iesirile in oras, vacantele, etc. In felul acesta vei vedea de unde poti sa mai tai pentru a pune deoparte intr-o pensie privata facultativa sau intr-un depozit de care sa te bucuri la batranete.Ia in calcul si faptul ca, la varsta senectutii, si sanatatea devine mai subreda, si daca acum te lauzi ca esti sanatos tun si nu iei o pastila "cu anii", atunci s-ar putea sa le iei zilnic "cu pumnul".La pensie, veniturile tale lunare vor trebui sa fie destul de mari incat sa iti acopere nevoile, iar cheltuielile vor trebui gestionate atunci in asa fel incat sa nu ramai fara bani mai devreme decat e timpul.Aici nu vorbim de pensia de la stat, pentru ca, pana atunci mai sunt inca 30 de ani si s-ar putea ca tu, desi ai cotizat vreo 10-15 ani, poate chiar 20, sa nu mai apuci sa te bucuri de ea.Un exemplu concret: Daca esti un barbat de 35 de ani, care are deja economii de 10.000 de lei, si lunar mai pune deoparte cate 150 de lei, pana la 65 de ani, vei aduna in cont undeva la 110.000 de lei, in conditiile in care investitia ta anuala are un randament de 3%. La 65 de ani, pe langa pensia de la stat, daca va mai exista, vei mai avea, din banii tai, un venit de 460 de lei, asta daca iti impartii banii in rate egale pe 20 de ani.Ce zici? Vei putea trai cu banii acestia, avand in vedere ca, in 25-30 de ani, din cauza inflatiei, banii tai s-ar putea sa nu mai valoreze mare lucru? CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Ce faci cand esti nemultumit de contractul pe care il ai cu banca sau cu IFN-ulCati bani trebuie sa pui deoparte pentru reparatii dupa ce-ti cumperi o casaArbitrajul sau solutia impusa: un altfel de "judecata" cu banca ...citeste mai departe despre " Cum te pregatesti pentru pensionare, perioada in care vei avea mai putini bani " pe Ziare.com