Ce pensie privata obligatorie vei avea in functie de cat cotizezi pe luna

Cu toate acestea, Pilonul II este neglijat de foarte multi dintre romani, iar despre Pilonul III nici nu mai vorbim. Dar daca ar fi sa facem cateva calcule, folosind un simulator online, pentru a vedea cam cu ce pensie ne vom alege dupa ce am cotizat la Pilonul II, rezultatele ar trebui sa ne puna pe ganduri.Pentru calculul pensiei la Pilonul II vom tine cont de mai multe elemente, precum varsta de pensionare, sexul participantului, varsta de la care a inceput sa cotizeze, suma cu care cotizeaza, dar si ce suma are in cont in momentul de fata si un randament anual la fondului pe care acesta l-a ales.De asemenea, tineti cont ca se va folosi o suma fixa de cotizatie (adica salariu brut fix timp de 20-30 de ani), un randament mediu, ceea ce fac calculele mai mult decat estimative.Pensie privata obligatorie: femeie, 25 aniPentru o femeie de 25 de ani, care va iesi la pensie in 2058 si care are deja in cont 10.000 de lei, iar salariul brut este de 5.000 de lei lunar, cotizatia ei la Pilonul II va fi de 187,5 lei pe luna (3,75%). Daca mai luam in calcul si faptul ca fondul la care cotizeaza are un randament anual de 4%, atunci suma stransa la pensionare va fi de aproape 241.000 de lei.Asta inseamna ca pentru 20 de ani, femeia va beneficia de o pensie de 1.003 lei. Daca perioada de acordare a pensiei va fi de 10 ani, adica sa beneficieze de pensia privata obligatorie pana la 73 de ani, atunci cuantumul pensiei va creste la 2.007 lei pe luna.Pensie Pilonul II: barbat, 25 de aniIn cazul unui barbat cu aceeasi varsta, perioada de contributie se mareste cu 2 ani (pensionare la 65 de ani, fata de 63 de ani la femeie), si din acest motiv si pensia privata obligatorie va creste si va fi de 1.106 lei, pentru o perioada de acordare de 20 de ani. La o perioada de doar 10 ani, pensia va fi dubla.Pensie privata obligatorie: femeie, 35 de aniAm schimbat putin parametrii jocului. Si am luat in calcul o femeie care s-a nascut in 1985 (35 de ani) si care se va pensiona in 2048. In schimb, aceasta are deja in cont 20.000 de lei, iar salariul brut este de 6.000 de lei, ceea ce face ca lunar ea sa cotizeze cu 225 de lei.