Dan Barna: Subiectul pensiilor speciale va fi rezolvat anul acesta. Este un obiectiv agreat in coalitie

Barna sustine ca in cursul acestui an va fi "rezolvat subiectul pensiilor speciale"."Daca noi, parlamentarii, nu am fi inceput cu noi, sa ne taiem pensiile speciale, evident ca nu aveam nicio legitimitate morala sa le spunem celorlalte categorii de beneficiari de pensii speciale ca respectivele pensii speciale trebuie unele eliminate, altele impozitate, dupa cum sunt deciziile CCR. Deci era important si ca simbolistica si ca si credibilitate a mesajului ca da, subiectul pensiilor speciale trebuie rezolvat si va fi rezolvat anul acesta, este un obiectiv al coalitiei, agreat in coalitie si in ultimele sedinte din fiecare luna, dupa cum bine stiti", a declarat Dan Barna, marti seara, la Digi 24.Vicepremierul considera ca trebuie discutate aceste venituri pe categorii.Avocatul Poporului nu a sesizat CCR pentru legea care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Actul normativ va fi promulgat de Iohannis"Solutia corecta este ca pentru fiecare categorie sa ai cate o lege distincta, care sa respecte cadrul legislativ si cadrul normativ si deciziile Curtii Constitutionale, pentru ca unele pensii speciale pot fi eliminate si sa se revina la criteriul de contributivitate. Altele, datorita deciziilor Curtii Constitutionale, asa cum sunt ele astazi - bune, proaste, alea sunt - nu pot fi eliminate si pentru acelea mecanismul impozitarii va fi probabil formula despre care vorbim", a explicat Dan Barna.El a aratat ca are cunoscuti care ii spun "cu jena asumata" ca pensiile de care beneficiaza dupa ce au lucrat in diverse domenii ale sistemului bugetar sunt "mult mai mari" decat salariile pe care le-au primit cat timp au fost in activitate.Sporuri si diurne de milioane de lei la Inspectia Judiciara. Magistratii institutiei falimentara din sistemul judiciar castiga anual in jur de 100.000 de lei din bonusuriIn ceea ce priveste sporurile din sistemul bugetar, Barna a reafirmat ca viitoarea lege a salarizarii va veni cu o noua schema si grila de salarizare in care sa nu mai existe "discrepante uriase" intre salariile bugetarilor."Sporurile acelea vor disparea, anul acesta, prin reforma si legea salarizarii, care lege va clarifica toata structura salariilor", a adaugat vicepremierul Dan Barna.Intrebat daca in urma adoptarii unei noi legi privind salarizar ...citeste mai departe despre " Dan Barna: Subiectul pensiilor speciale va fi rezolvat anul acesta. Este un obiectiv agreat in coalitie " pe Ziare.com