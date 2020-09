Consiliul Fiscal: Majorarea pensiilor cu 14% indatoreaza tara cu inca 15 miliarde de lei. Guvernul ia decizii importante pe moment, analizate slab

"Majorarea cheltuielilor bugetare cu pensiile nu poate face abstractie de situatia BGC (bugetul general consolidat - n. r.), al carui deficit primar si structural se plaseaza in prezent la niveluri foarte ridicate, ceea ce reclama initierea unui proces de corectie, ecartul fata de pragul de 3% din PIB stabilit de procedura de deficit excesiv fiind insemnat", afirma Consiliul Fiscal.Institutia a abordat de mai multe ori in opiniile sale anterioare problematica aplicarii noii Legi a pensiilor din perspectiva impactului bugetar al acesteia. In varianta sa anterioara celei de-a doua rectificari, legea prevedea o majorare cu 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie 2020, ceea ce conducea la o crestere a ponderii in PIB a agregatului "asistenta sociala" cu peste 2 puncte procentuale la nivelului anului 2021.Majorarea pensiilor pune presiune imensa pe bugetDesi cresterea pensiilor reprezinta in mod evident un obiectiv valid, CF a atentionat cu privire la incompatibilitatea unei astfel de majorari cu dezideratul de a asigura disciplina fiscal/bugetara, respectiv reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB si apoi catre nivelul descris de obiectivul pe termen mediu de crearea premiselor macroeconomice pentru aderarea la zona euro; deteriorarea semnificativa a pozitiei finantelor publice mai ales pe termen mediu; efectul destabilizator asupra economiei autohtone; etc. si a apreciat necesara o reconsiderare a calendarului de aplicare a noii legi a pensiilor."Guvernul a decis cu ocazia celei de-a doua rectificari bugetare o majorare de 14% a punctului de pensie ceea ce implica un efort bugetar important, de 3,6 miliarde de lei in anul 2020 si respectiv 10,92 miliarde de lei in anul 2021. Aceasta masura conduce la mentinerea ponderii in PIB a cheltuielilor cu pensiile in anul 2021 la nivelul din anul curent, admitand prognoza CNSP privind cresterea economica din anul urmator si fara alte majorari subsecvente", explica Consiliul Fiscal.Astfel, comparativ cu varianta anterioara a legii, aceasta decizie implica cheltuieli bugetare mai reduse cu 6,8 miliarde de lei la nivelul anului 2020 si cu 20,3 miliarde de lei la nivelul anului 2021, ceea ce limiteaza deteriorarea puternica a deficitului bugetar."Mai concret, daca s-ar fi operat cresterea punctului de pensie cu 40%, ...citeste mai departe despre " Consiliul Fiscal: Majorarea pensiilor cu 14% indatoreaza tara cu inca 15 miliarde de lei. Guvernul ia decizii importante pe moment, analizate slab " pe Ziare.com