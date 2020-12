Valetul auto prin Valetino - un serviciu unic in Europa

Predarea masinii se realizeaza numai in baza unui proces verbal electronic din aplicatie si este insotita de fotografii relevante;

Da! In acest moment este disponibil un serviciu unic in Europa care iti permite sa gasesti un valet auto profesionist care sa se ocupe de masina ta in timp ce tu te relaxezi sau te bucuri de viata.Inscrie-te pe platforma Valetino pentru a avea acces la cei mai buni valeti auto! O gasesti aici https://www.valetino.ro Materializata in urma unei idei inedite care ii apartine lui Ionut Dorel Motoi, aplicatia Valetino este in acest moment unica in Europa. Ea a fost realizata in urma unui proiect care a costat peste 100.000 euro de firma SITEQ SRL , o firma cu peste 15 ani experienta in domeniul aplicatiilor software.Accesibila de pe Android si, in curand, de pe IOS, Valetino faciliteaza posesorilor de masini gasirea unui valet auto profesionist, sigur si de incredere care sa preia vehiculul, sa se ocupe de tot ce doreste stapanul masinii, si sa o inapoieze in cele mai bune conditii.Orice posesor de masina se va intreba de ce ar trebui sa aiba incredere in serviciile valetilor auto de la Valetino si ce garantii sunt ca masina va fi inapoiata in cele mai bune conditii. Iata de ce poti apela la aceste servicii fara nicio retinere:Deja stii ca serviciile pe care le poti accesa cu aplicatia Valetino sunt unice in Europa si au menirea sa te ajute sa valorifici timpul intr-un mod placut. Solicitarea unui valet auto care sa petreaca timp in service, la spalatorie sau la vulcanizare ocupandu-se de masina ta iti poate aduce cateva avantaje majore:Aplicatia Valetino se gaseste pe o platforma gestionata de Cool Valet SRL, fiind usor de accesat. Posesorul auto va trebui sa isi faca un cont, informatiile date fiind confidentiale si salvate in deplina siguranta pentru a putea fi refolosite. Dupa crearea contului, clientul poate plasa solicitarea pe care o are (spalare masina, schimbat anvelope, reparatii service, tractare, relocare masina, etc). In aproximativ 15 minute va primi mai multe oferte de la valetii auto disponibili in acel moment, putand alege cea mai convenabila propunere.Ofertele pot sa difere in functie de locatia de unde trebuie sa se deplaseze valetul si unde trebuie sa predea masina.Plata serviciilor se poate face in deplina siguranta online, cu cardul, sau numerar.Masina este preluata si restituita in baza unui proces verbal insotit de fotografii care ilustreaza situatia, fiind asigurata pe toata durata serviciilor.Totul este sigur, elegant si facil de accesat.Aceasta este partea cea mai frumoasa! Costurile pentru un valet auto sunt cat se poate de accesibile, incepand de la 39 de lei, echivalentul a trei cafele. Pe site vei gasi detaliate tarifele, totul fiind cat se poate de transparent si profesional.Vei primi chitanta si factura pentru orice serviciu si poti avea garantia ca masina ta este pe cele mai bune maini.